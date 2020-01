Dit lied weerklinkt elke ochtend ten huize prins William (en daar zit zoontje George voor iets tussen) BDB

08 januari 2020

18u23

Bron: ANP 0 Royalty Geen Adele, Beyoncé of Taylor Swift, maar het Engelse voetballied ‘Three Lions’ wordt het vaakst afgespeeld in Kensington Palace, de woonst van prins William en Kate Middleton. Reden: zoontje George (6) is helemaal gek van het nummer.

Het Engelse voetballied ‘Three Lions’, beter bekend als ‘It’s Coming Home’ is gemaakt door de Britse komiek Frank Skinner, zijn collega David Baddiel en The Lightning Seeds. Skinner vertelde woensdag in de Britse talkshow ‘Lorraine’ dat prins George het nummer elke dag wil horen. Prins William vertelde dat toen hij met Skinner sprak bij de gala-avond Royal Variety in november.

"Ik schudde hem de hand en we spraken enkele minuten met elkaar", aldus Skinner. "Hij zei tegen me: “Ik luister elke ochtend naar je voetballiedje.” En ik dacht: dat moet een leugen zijn. Maar zou de koninklijke familie liegen?"

Skinner besloot om nog eens aan te dringen waarna de hertog van Cambridge zei dat George 'erop staat' dat het liedje elke dag wordt gespeeld. "Ik wilde eigenlijk zeggen 'wie'? Maar ik vond het wel een leuk idee dat ze ernaar luisteren waar ze ook wonen", aldus Skinner.

George pikte ‘Three Lions’ vermoedelijk in 2018 op toen het nummer tijdelijk weer enorm populair werd dankzij de prestaties van het Engelse voetbalelftal op het WK in Rusland. Het liedje bereikte toen zelfs weer de eerste plaats in de Britse hitlijsten. In het nummer zingen Skinner en Baddiel hoe de Engelse ploeg de beker terug moet brengen naar de bakermat van het voetbal.