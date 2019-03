Dit is Markus Anderson, de machtige ‘fixer’ die Meghan Markle met raad en daad bijstaat TK

Bron: Daily Mail 0 Royalty Achter elke machtige man staat een sterke vrouw, luidt het gezegde. Maar in het geval van Meghan Markle geldt het omgekeerde, en dan hebben we het niet over prins Harry. De hertogin van Sussex, die een van de komende weken zal bevallen van haar eerste kindje, wordt al jaren met raad en daad bijgestaan door een en dezelfde man: Markus Anderson. ‘De tweede meest belangrijke man in mijn leven’, noemt Meghan hem zelf. Hoe de man van een ober uitgroeide tot een van de machtigste mannen in Kensington Palace.

Eerder deze week gaf Queen Elizabeth haar kleinzonen William en Harry toestemming om hun hofhouding op te splitsen. Of dat iets te maken heeft met de geruchten dat Meghan en Kate Middleton niet door één deur kunnen, laten we hier in het midden, maar concreet betekent de maatregel dat Harry en Meghan zelf enkele vacatures moeten gaan invullen. De kersverse hertogin liet er geen gras over groeien en nam meteen een nieuwe persverantwoordelijke in dienst. Het gaat om Sara Latham (48), die net zoals Markle een dubbele Amerikaans-Britse nationaliteit heeft. De vrouw, die zo'n 165.000 euro per jaar zal verdienen, is een opmerkelijke en controversiële keuze. Ze heeft jarenlange ervaring als persverantwoordelijke en een indrukwekkend palmares, maar is - voor het Britse paleis toch - ongezien politiek gemotiveerd.

Latham werkte in 2016 onder meer als campagneadviseur voor Hillary Clinton, gaf advies aan haar ‘running mate' Tim Kaine en werkte in de jaren ‘90 ook al voor Bill Clinton. Daarnaast organiseerde ze ook de interviews voor de kabinetmedewerkers van Barack Obama toen die net verkozen was als president. Kortom: Latham, die in de States wel eens omschreven wordt als een ‘gedoodverfde democratische fixer’, heeft een duidelijke voorkeur voor de linkerkant van het politieke spectrum. En daar hebben sommige Britten, die gewend zijn dat hun royals op alle vlakken neutraal blijven, heel wat moeite mee.

Ober met ambities

Hoe Meghan bij haar terechtkwam? Wel, Latham werd haar aanbevolen door haar goede vriend Markus Anderson, die al jaren een van haar vertrouwenspersonen is. De 41-jarige man wordt door de Britse pers omschreven als ‘gesofisticeerd en charmant’, en hij beschikt over een ruim netwerk aan ‘onberispelijke contacten’. Zo organiseerde hij vorige maand nog mee de babyshower van zijn koninklijke vriendin; Anderson stond zelfs aan de ingang en bepaalde wie het hotel in mocht en wie op de stoep moest blijven staan. Een machtig man dus.

Een indrukwekkende positie, zeker als je weet dat Anderson geboren werd in Peterborough, een kleine stad niet ver van Ontario (Canada). Hij groeide er op in doodgewone omstandigheden, maar besliste op zijn 18e om alles achter te laten en naar Londen te trekken, op zoek naar een beter leven. Hij kon er een job als ober bij Soho House bemachtigen, een prestigieuze Britse club die filialen heeft in Groot-Brittannië, Europa, Noord-Amerika en zelfs eentje in Mumbai. Leden van de club krijgen enkel een lidmaatschap als ze óf rijk zijn, óf een indrukwekkende job/titel hebben - en liefst allebei. Het zal dan ook niemand verbazen dat heel wat celebrity’s, zoals bijvoorbeeld de Beckhams, veel geld betalen om te genieten van de clubs discretie.

Anderson zelf was dan wel beperkt op financieel vlak, hij beschikte wel over een grote dosis ambitie. Hij werkte zich snel op in de rangen van Soho House en creëerde zijn eigen cirkel van beroemde vrienden - en de belangrijke personen achter die celebs. De Canadees trok al snel de aandacht van oprichter Nick Jones, die hem in 2011 terug naar Toronto stuurde om daar een nieuw filiaal te gaan opstarten. Daar ontmoette hij Meghan Markle voor het eerst, die naar de Canadese stad verhuisde toen ze een rol in de serie ‘Suits’ te pakken had.

De twee konden het meteen goed met elkaar vinden en werden de beste vrienden. Op haar website Tig, die Meghan offline haalde toen ze haar verloving met prins Harry aankondigde, schreef ze ooit over Markus: “Wat zou ik doen zonder jou, mijn liefhebbende, steunende en eindeloos leuke vriend? Ik weet wat: ik zou me vervelen en het leven zou oneindig minder interessant zijn. Ik hou ZO veel van jou. Ik wens je al het geluk van de wereld, nu en altijd.”

Stiekeme afspraakjes

Lang voor er sprake was van een zekere rosse Britse prins, hielp Markus Anderson Meghan al om zich te profileren als een belangrijke vrouw. Hij introduceerde haar bij allerlei belangrijke en invloedrijke mensen. Hij was het die ervoor zorgde dat ze een vriendschap opbouwde met Amal en George Clooney, en haar voorstelde aan Jessica Mulroney - de schoondochter van ex-premier van Canada Brian Mulroney. Hij was ook haar schouder om op uit te huilen toen het huwelijk met haar eerste man, Trevor Engelson, in 2013 op de klippen liep. Hij ging mee met haar op vakantie en bracht zoveel tijd door met de actrice dat ze hem ‘de nonkel’ van haar honden Guy en Bogart doopte.

Anderson organiseerde ook heel wat dates met potentiële partners voor Meghan, maar uiteindelijk was het niet hij die haar voorstelde aan prins Harry - dat was vermoedelijk designer Misha Nonoo. Hij speelde wél een cruciale rol toen de twee elkaar begonnen te daten. Wanneer Harry zijn toekomstige vrouw bezocht in Toronto, deden ze dat steevast in Soho House Toronto, waar Anderson dan een privéruimte voor hen regelde. Omgekeerd organiseerde hij een romantisch weekendje voor de tortelduifjes in Babington House, een filiaal van Soho House in Somerset (Engeland). En toen Meghan voor het eerst in de openbaarheid trad met Harry tijdens de Invictus Games in Toronto in 2017, zat Anderson naast haar in de tribune.

“Markus is altijd aangenaam, pienter en grappig", omschrijft een bron de relatie tussen de twee. “Hij kent iedereen en hij is volkomen discreet. Tussen hen beiden kennen ze zowat iedereen in de politieke kringen en de showbizzwereld aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Als Meghan en Harry hun filantropisch werk een internationaal karakter willen geven, is hij de perfecte man om in hun team te hebben.” En - misschien wel het allerbelangrijkste - Markus Anderson is uitermate loyaal naar Meghan toe. “Als we hem een vraag stellen over haar, antwoordt hij altijd met ‘geen commentaar’.”