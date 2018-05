Dit is hoe Harry 'zijn' Meghan ontmoette SD

Bron: ANP 0 Royalty Ruim anderhalf jaar nadat ze hun relatie bekendmaakten, treden prins Harry (33) en Meghan Markle (36) in het huwelijk. De broer van prins William bevestigde in november 2016 in een statement dat hij samen is met de Amerikaanse actrice. Het stel ontmoette elkaar een aantal maanden daarvoor.

Via een gemeenschappelijke kennis leerden de twee elkaar kennen. Markus Anderson, een goede vriend van Meghan, stelde haar in juli 2016 in Londen voor aan Harry. De jongste zoon van prins Charles kende Anderson van de privéclub Soho House, waar ze beiden lid van zijn. Tijdens die ontmoeting in juli werd het eerste zaadje geplant van een relatie die nog geen twee jaar later leidt tot een koninklijk huwelijk.

In het officiële statement van Kensington Palace verzocht Harry de pers nadrukkelijk om zijn vriendin met rust te laten. Nadat The Sunday Express in oktober als eerste meldde dat de prins samen was met Meghan, ontstond er een grote stroom aan geruchten. De berichtgeving was af en toe behoorlijk negatief in de richting van Meghan. Daarbij was sprake van "racisme en seksisme" en daarmee werd een grens overschreden, stelde het Britse hof.

Serieuze relatie

Dankzij het sterke statement was het voor Britse media duidelijk: het is serieus tussen Harry en Meghan. Het was de eerste keer dat de op dat moment 31-jarige prins een verklaring over zijn liefdesleven uitbracht. Over eerdere relaties met onder anderen Chelsy Davy en Cressida Bonas liet Harry nooit iets los.

Harry legde zijn aanstaande in verschillende landen in de watten. De prins stelde al een paar weken na hun eerste ontmoeting voor naar zijn geliefde Botswana te gaan, waar Meghan naar verluidt definitief voor Harry viel. Ook haar verjaardag werd afgelopen augustus in Botswana gevierd. Twee maanden nadat Harry zijn relatie met Meghan bevestigde, ging het stel weer samen op vakantie. Ze besloten om na de jaarwisseling af te reizen naar Noorwegen. Een goede vriend had ze de tip gegeven om juist in januari naar het Scandinavische land te gaan, omdat het Noorderlicht dan op z'n mooist is. Daarnaast gingen de twee op walvissafari en maakten ze een sleehondentocht met husky's.

Fotomoment

Zodra de eerste geruchten over de relatie opdoken stond de Britse paparazzi op scherp. Harry en Meghan werden samen gefotografeerd in het centrum van Londen en ook in Botswana stonden fotografen klaar om het stel op de gevoelige plaat te leggen. Niet lang na Meghans verjaardagsvakantie vertoonden de prins en de actrice zich voor het eerst publiekelijk samen. In september 2017, tijdens de Invictus Games die plaatsvonden in Meghans toenmalige woonplaats Toronto, kregen fotografen de eerste kans om het stel vast te leggen. Vlak daarvoor verklapte de Amerikaanse in een interview met Vanity Fair stapelverliefd te zijn op de Brit.

Op 27 november volgde het eerste officiële fotomoment, dat zelfs live werd uitgezonden door de BBC. Dat had een speciale reden: Harry en Meghan kondigden eerder die dag hun verloving aan. Een paar weken voor de bekendmaking ging Harry thuis in Londen op zijn knieën voor Meghan. Zij was zo enthousiast, dat ze de prins niet eens uit liet praten, vertelde het stel in hun eerste interview samen. De ring waarmee Harry haar ten huwelijk vroeg ontwierp de prins zelf. De keuze viel op een grote diamant uit Botswana en twee kleinere exemplaren uit de privécollectie van zijn moeder prinses Diana. Op 19 mei vindt het huwelijk plaats in Windsor Castle.