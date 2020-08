Dit is het nieuwe optrekje van Harry en Meghan: “Met 16 badkamers én meer dan 3 miljoen aan kosten per jaar” MVO

13 augustus 2020

16u55

Bron: DailyMail 8 Royalty De Britse prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (39) hebben een huis gekocht in de Californische kustplaats Santa Barbara. Dat heeft een woordvoerder van de hertog en hertogin van Sussex bevestigd. Het gaat om een villa van meer dan 12 miljoen euro.

Het koppel woont al sinds juli met hun zoontje Archie in de nieuwe woning. Harry en Meghan huurden daarvoor enkele maanden een huis in Los Angeles. Ook daar werden de twee lastiggevallen door paparazzi. Zo werden onder meer foto’s gemaakt met drones. Santa Barbara ligt op ongeveer 1,5 uur rijden naar het noordwesten. Volgens de woordvoerder van de Sussexen zijn Harry en Meghan van plan daar te blijven.

Het optrekje telt 9 slaapkamers en maar liefst 16 badkamers. Daarnaast heeft het een eigen tennisveld en een fitnessruimte. Voor Harry is er ook een speciale spelkamer met onder andere een biljarttafel. Meghan krijgt dan weer haar eigen theehuisje in de gigantische tuin.

In Santa Barbara hebben de twee bovendien heel wat beroemde buren. Zo hebben onder andere talkshowhosts Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres, popster Katy Perry en haar partner en acteur Orlando Bloom, en acteurs en actrices Ashton Kutcher, Cameron Diaz, Jennifer Lawrence, Drew Barrymore en Patrick Stewart er allemaal een villa.

Prijskaartje

Er hangt naast de aankoopprijs nog wel een jaarlijkse kost van zo’n 3,7 miljoen euro aan vast. Niet alleen omdat het pand monsterlijke rekeningen voor elektriciteit met zich meebrengt. Aan het personeel alleen al zou het koppel 253.000 euro per jaar kwijt zijn. De beveiligingskost is nog duurder en wordt geschat op 2,8 miljoen euro per jaar. “Ze hebben een lening afgesloten om het pand te kunnen kopen”, zegt een insider. “Men vermoedt echter dat ze ook financiële steun hebben gekregen van prins Charles, Harry’s vader. Hij heeft heel wat inkomsten van het hertogdom van Cornwall. Hij geeft zijn zoon elk jaar nog een uitkering. Harry en Meghan zien de aankoop echter als hun eigen prestatie en zijn trots dat ze eindelijk op eigen benen staan - voor het grootste deel dan toch.”

De Britten zijn niet onder de indruk van de extravagante aankoop. “En dat terwijl ze nog een schuld van 2,6 miljoen euro moeten aflossen aan de Britse belastingbetalers”, klinkt het in de lokale kranten. “Voor het herinrichten van Frogmore Cottage, het huis dat hun werd gegeven en waar ze niet snel genoeg weg konden zijn.”