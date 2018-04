Dit is het leven van de nieuwe Britse prins: een nanny, een glimmende kinderkamer en stapels speelgoed kg

24 april 2018

15u08

Bron: Daily Mail 0 Royalty Een stralende Kate Middleton en trotse prins William zetten gisteren hun derde kind op de wereld. Enkele uren na de bevalling vertrokken de Britse royals met hun kersverse baby alweer naar hun verblijf in Kensington Palace. Dit staat de kleine prins er te wachten.

Kate en William wonen al sinds de geboorte van hun dochter Charlotte, ondertussen bijna 3 jaar geleden, in ‘Apartment 1A’ in Kensington Palace: een gerenoveerd verblijf met onder andere drie badkamers, vijf woonkamers en een fitnessruimte. Het prinsje zal zijn eerste jaren doorbrengen in de kinderkamer van de woning. De inrichting van het vertrek zou geïnspireerd zijn door Peter Rabbit, de kinderboekenreeks van Beatrix Potter, waardoor de kamer uitgerust is met lichte pastelkleuren en stapels zachte knuffels.

Een deel van het speelgoed dat op de prins ligt te wachten, is afkomstig van prins George en prinses Charlotte. Zoals eender welke jongste telg van de familie, erft ook een Britse prins knuffels van zijn grotere broer en zus.

Relatief normaal

De jongen staat een relatief normaal leven te wachten, gezien de omstandigheden. Op een normale dag zou Kate eerst de vierjarige George wegbrengen naar school, om daarna Charlotte enkele honderden meters verder af te zetten aan de crèche. Wellicht zal William haar taken tijdelijk overnemen, zodat zij thuis kan blijven bij de baby. Het duo wilt zo snel mogelijk de normale routine terug oppikken, klinkt het bij ingewijden.

Wat die routine enigszins anders maakt dan een ander doorsnee gezin in het VK, is de medewerkers die bij het koninklijke gezin inwonen. William beroept zich op minder personeel dan zijn ouders, maar schakelt dagelijks toch nog een handvol personeelsleden in.

Nanny, huishoudster en ander personeel

Zo zal de prins kennismaken met de Spaanse nanny Maria “Santa” Borrallo (47) die het gezin bijstaat sinds de geboorte van George. De vrouw zorgt overdag voor de kinderen, en neemt ze soms mee op uitstap naar het park of naar de grootouders. Ze leeft in Kensington Palace op haar eigen flatje, met een slaapkamer, living, keukentje en badkamer.

Daarnaast is er ook huishoudster Antonella Fresolone, die dertien jaar op het Paleis werkte, maar nu het huishouden in Kensington Palace overziet. Daarnaast maakt ze schoon en kookt ze. Fresolone zou vooral goed zijn in het bereiden van authentieke gerechten uit haar thuisland Italië.

Tot slot zijn er nog een handvol andere medewerkers die de woning bevolken. Ze doen boodschappen, laten de gezinshond uit – een speelse cockerspaniël met de naam Lupo – of knappen allerlei andere klusjes op.

Desondanks is de sfeer ten huize van Kate en William vrij informeel. Zo spreekt het Britse koppel de medewerkers bij hun voornaam aan, en niet met hun achternaam, zoals wel de gewoonte was bij Charles en Diana.

Tekeningen aan de muur

Bovenal lijkt het gezinnetje tot op bepaalde hoogte vooral een normaal leven te willen leiden. Enkele insiders die het huis al mochten bezoeken, konden dat beamen. Aan de muren hangen foto’s en tekeningen van de kinderen, en ook in Kensington Palace spenderen de gezinsleden wel vaker een avondje voor de televisie met een afhaalmaaltijd. Alleen is die maaltijd dan niet afgehaald, maar bezorgd door één van de koninklijke chauffeurs.