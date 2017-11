Dit is het bewijs dat iedereen ooit een prinses kan worden: Meghan Markle begon ooit als 'streelmeisje' in spelshow KDL

In sprookjes gebeurde het al vaker dat doodgewone meisjes plots prinses konden worden, maar ook in het echte leven kan dat gebeuren, kijk maar naar Meghan Markle. Zij was ooit een 'streelmeisje' in een spelshow op televisie.

Meghan was van 2006 tot 2007 een aantal keer te zien in de spelshow 'Deal or No Deal' voor ze aan de bak kwam als actrice. In het verleden zei de verloofde van de Britse prins Harry al dat ze dat deed om een centje bij te verdienen. "Ik deed het toen ik bezig was met audities om de eindjes aan elkaar te knopen. Eerst werkte in aan de Amerikaanse ambassade in Argentinië en plots zat ik in 'Deal or No Deal'. Het was een leerrijke ervaring voor mij omdat ik toen wist wat ik wilde doen in de toekomst", vertelde ze in 2013 aan Esquire.

Pijnlijke hoge hakken

Meghan vertelde nog dat het geen makkelijk werk was. "We moesten daar echt een eeuwigheid blijven staan in pijnlijke, dure schoenen met hakken van 12 centimeter. Je kon alleen maar hopen dat je nummertje snel gekozen werd omdat je dan kon gaan zitten." Naast 'Deal or No Deal' was Meghan de afgelopen jaren ook nog in gastrolletjes te zien in 'General Hospital', 'CSI: Miami', 'Fringe' en 'Castle'. Nadien was ze te zien in de serie 'Suits', maar onlangs nam Meghan afscheid van haar leven als actrice.

Sinds het nieuws van Meghans verloving met Harry bekend is, duikt een van de filmpjes waarin Meghan te zien is in 'Deal or No Deal' weer op op het internet. Streelmeisjes kennen we in België trouwens ook. Ze werden jarenlang ingezet in het VTM-programma 'De Juiste Prijs' met wijlen Jan Theys.

Photo News De Britse prins Harry en Meghan kondigden deze week hun verloving aan.