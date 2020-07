Dit bijzondere cadeau kocht prins William voor z'n Kate: “Ze zorgt er wel voor dat ik het nooit vergeet” SDE

29 juli 2020

13u03 0 Royalty Zelfs prinsen hebben het soms moeilijk om een passend cadeau voor hun vriendin/echtgenote te vinden. Vraag maar aan de Britse prins William (38). In de podcast ‘That Peter Crouch’, voor BBC Radio Five Live, verklapte de prins dat hij z'n echtgenote Kate (38) een wel heel bijzonder voorwerp cadeau deed. Hij vertelde er ook over hoe hij profiteerde van zijn royale status.

Prins William was te gast in de podcast naar aanleiding van het ‘Heads Up’-project, waarmee hij voetballers aan het praten wil krijgen over hun mentale gezondheid. De prins toonde zich zelf dan ook erg openhartig. Toen oud-voetballer en presentator Peter Crouch op een bepaald moment bekende dat hij z'n echtgenote Abbey ooit een regenjas cadeau deed, viel de prins meteen in. “Ik heb m'n vrouw ooit een verrekijker cadeau gedaan”, bekende hij. “Ze zorgt er wel voor dat ik dat nooit zal vergeten. Het was helemaal in het begin van onze relatie. Volgens mij heeft dat de doorslag gegeven”, lachte William. “Ik had de verrekijker zelfs ingepakt. Hij was erg mooi. Ik probeerde mezelf vooral te overtuigen: ‘Maar hij is echt geweldig, kijk hoe ver je ermee kunt zien!’” Wie iets minder enthousiast was, was Kate, z'n huidige echtgenote. “Ze keek me aan met een blik van: ‘Een verrekijker? Wat is er aan de hand?’ Het ging niet bepaald goed. Om eerlijk te zijn heb ik ook geen flauw idee waarom ik een verrekijker voor haar kocht."

William haalde ook herinneringen op aan z'n eigen tijd als voetballer. Als prins was hij uiteraard een gegeerd doelwit voor de tegenpartij “die maar wat graag m’n benen wilde breken”. Maar William had een oplossing voor die agressieve tegenstanders. “Heel lang geleden, liet ik een van m’n politieagenten z'n laserpen meenemen. Ik zorgde ervoor dat hij een rood puntje op een van de spelers richtte. Ik bleef maar zeggen: ‘Kijk, kijk wat er nu met je gebeurt!’ Ik moet toen zo’n vijftien jaar geweest zijn. ‘Kijk, hij volgt je!’, zei ik." Een lachende Crouch vroeg: “Bedoel je nu dat je deed of er een sluipschutter op hem gericht was?” “Exact”, antwoordde William. “Het zorgde ervoor dat hij zich zo'n tien minuten koest hield."

