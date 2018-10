Dit betekent de mysterieuze ring aan Harry’s rechterhand SD

18 oktober 2018

14u10

Bron: The Daily Mail 1 Royalty Prins Harry (34) werd tijdens zijn tour door Australië deze week gespot met een opvallende ring om zijn vinger. Volgens The Daily Mail gaat het om een Oura Ring, een exclusieve fitness tracker die de hartslag en het slaapritme meet.

Royal watchers breken zich al enkele dagen het hoofd over de betekenis van de zwarte ring die prins Harry sinds zijn landing in Sydney om zijn rechter ringvinger draagt. Fans zochten er een speciale betekenis achter, zeker nu prins Harry en Meghan Markle net hadden aangekondigd dat ze een kindje verwachten. Maar nu blijkt de ring helemaal niet zo’n romantische betekenis te hebben en juist erg pragmatisch te zijn.

“Het is een sleep tracker”, meldt The Daily Mail. Volgens hen gaat het om de Oura Ring, een gadget dat de slaap nauwkeurig bijhoudt, inclusief verstoringen van de slaap en de REM-fases. Handig na een jet-lag door het vliegen naar de andere kant van de oceaan, of ter voorbereiding op zijn nieuwe rol als vader. De prijs van het snufje varieert tussen 314 en 419 euro.

Vertegenwoordigers van het koninklijke paar hebben nog niet gereageerd. Harry en Meghan landden maandagochtend vroeg op de luchthaven van Sydney voor hun eerste overzeese tour als getrouwd koppel. Het officieel bezoek aan Australië, Fiji, Tonga en Nieuw-Zeeland duurt nog tot 31 oktober. Op 20 oktober wonen ze de Invictus Games bij in Sydney.