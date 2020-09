Diana was teleurgesteld in opvoeding Charles: “Het enige dat zijn ouders hem leerden over liefde was een hand geven” MVO

20 september 2020

18u08 0 Royalty Prinses Diana was niet te spreken over de ‘kille’ opvoeding van haar echtgenoot prins Charles. Zo stelt een nieuwe biografie over prins Philip, Charles’ vader. “Het enige dat zijn ouders hem leerden over liefde was een hand geven”

In ‘Prins Philip Revealed’ beweert auteur Ingrid Seward dat Charles en de andere kinderen van Philip en Queen Elizabeth nooit geknuffeld of gekust werden door hun ouders. “Ze toonden erg weinig genegenheid en waren ook lange periodes van hun kinderen verwijderd. Tijdens de geboorte van Charles was Philip zelfs niet aanwezig omdat hij zijn spelletje squash niet wilde onderbreken. Ook na de geboorte toonde hij weinig interesse.”

“Die afwezigheden kwamen vooral door koninklijke verplichtingen, maar ook door vakanties in hun vrije tijd. Zo trok het koppel vaak naar Malta zonder de kinderen. In 2950 bijvoorbeeld, toen hun tweede kind, prinses Anne, nog maar vier maanden oud was... Charles en Anne moesten dat jaar ook kerst vieren zonder hun ouders. Vooral voor Charles waren die lange afwezigheden heel zwaar en verwarrend. Hij werd opgevoed door kindermeisjes.”

“Philip tolereerde Charles, maar hij was geen liefhebbende vader”, getuigt Eileen Parker, de echtgenote van Philips beste jeugdvriend. “Ik had altijd het gevoel dat Charles zelfs bang van hem was. Hij werd telkens heel stil als Philip in de buurt was. Niet verwonderlijk, want ik was ooit getuige van een ‘zwemles’. De tactiek die Philip gebruikte was ‘zwemmen of verzuipen’: gewoon zijn kinderen in het zwembad van Buckingham Palace gooien, zonder enige training. Charles trilde als een rietje. Eén van zijn kindermeisjes kon het niet meer aanzien en protesteerde. Volgens haar had Charles zwakke longen en was hij de voorbije dagen aan het hoesten. Philip maalde er niet om. ‘Er is niets mis met hem’, zei hij, waarna hij gewoon verder deed.”

Liefde in woorden

Volgens zijn eerste echtgenote, Diana, was Charles dan ook niet in staat om zijn liefde fysiek uit te drukken. “Een knuffel of kus, dat kende hij niet. Zijn gevoelens zijn er vanaf de geboorte uitgehaald.” Diana, die zelf wel erg extravert was, schrok daarvan. Maar voor royals is het niet meer dan normaal dat ze geen affectie mogen tonen in het openbaar, en dat laat soms jammer genoeg sporen na in hun privéleven. “Hij was goed met woorden en brieven, maar heel onwennig in persoon. Het enige dat zijn ouders hem hebben bijgebracht over liefde is hoe hij beleefd een hand moest geven. Bizar.”

Hoe ouder hij werd, hoe meer Charles open bloeide. Dat betekende echter niet dat ook zijn tweede vrouw, Camilla, niet met dezelfde problemen kampt. Toen hij haar in 2017 in het openbaar een kus op de wang gaf, haalde hij daarmee de voorpagina’s. Zo zeldzaam was zo’n fysiek teken van affectie.

