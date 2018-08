Diana's butler waarschuwt Meghan Markle: "Wees voorzichtig met wat je wenst voor jezelf, want soms is niets wat het lijkt" Karen Van Eyken

05 augustus 2018

08u45

Bron: Yahoo, Huffington Post 0 Royalty Meghan Markle en wijlen Lady Di worden vaak met elkaar vergeleken. Diana's voormalige butler, Paul Burrell, heeft dan ook een waarschuwing in petto voor de echtgenote van prins Harry.

De moeder van prins William en prins Harry werd beschouwd als een rebel binnen het Britse koningshuis. Geregeld overtrad ze de koninklijke regeltjes. Met haar scheiding van prins Charles en de sappige details daarover in haar biografie joeg ze het volledige Britse koningshuis tegen zich in het harnas.

Ook Meghan Markle lijkt moeite te hebben met de regels van het koningshuis. Net zoals voor lady Di is het voor de kersverse hertogin van Sussex quasi een onmogelijke opgave om haar vrijheid op te geven. Geen wonder dus dat Paul Burrell, die Diana's butler was van 1987 tot aan haar dood, zich zorgen maakt.

Soap opera

"Meghan is recent toegetreden tot de grootse soap opera ter wereld en heeft de grootste rol uit haar acteercarrière te pakken", zegt Burrel.

"Ze wilde beroemd worden, ze heeft alles wat ze wilde, maar ik denk ook 'wees voorzichtig met wat je wenst voor jezelf', want soms is niets wat het lijkt", waarschuwt de voormalige butler.

"Diana ontdekte dat al op jonge leeftijd. Prinses zijn betekent vandaag dat je je anonimiteit verliest, je vrijheid verliest en dat is een enorme opgave voor elke vrouw in onze huidige maatschappij. "

Bovendien vreest Burrell dat het Britse koningshuis geen lessen getrokken heeft uit de tragedie van prinses Diana. Dat blijkt volgens hem uit de manier waarop het paleis omgaat met Meghans vader.

Protocol

"Er is geen protocol voor mensen zoals Thomas Markle, of schoonfamilie tout court," zegt hij. "Mensen die door het huwelijk lid worden van de koninklijke familie hebben geen enkele houvast."

"Ze proberen Meghan te beschermen, maar hoe zit het met alle andere mensen uit haar voormalige leefwereld?"

Op de vraag of hij denkt dat het paleis geprobeerd heeft om Meghans vader, Thomas Markle, te contacteren, zegt Burrell: "Ik denk niet dat ze die les al hebben geleerd".