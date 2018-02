Diana's butler brengt eindelijk duidelijkheid: is James Hewitt de vader van prins Harry? TK

13 februari 2018

15u21

Bron: News.com.au 2 Royalty Met zijn rosse haardos lijkt de Britse prins Harry weinig op zijn vader, prins Charles. Er wordt dan ook al decennialang gefluisterd dat de kroonprins niet de biologische vader is van Diana's tweede zoon. Haar voormalige butler, Paul Burrell, helpt dat gerucht nu echter voor eens en altijd de wereld uit.

Burrell is momenteel te zien in de Australische versie van het tv-programma 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here', waarbij bekende koppen in de wildernis gedropt worden. Daar peilde een van de andere beroemdheden naar zijn verleden als butler van Diana. "Geloof jij dat prins Harry een kind is van Charles?", klonk de vraag.

Velen vermoeden immers dat niet Charles, maar James Hewitt de vader is van Harry. Die had immers een affaire met de prinses terwijl ze nog getrouwd was met de kroonprins én hij heeft ros haar. Maar Burrell maakte komaf met dat verhaal. "Ze kende Hewitt nog niet toen Harry geboren werd. Dat is een feit. Ze kreeg Harry toen ze vijf jaar getrouwd was met Charles en leerde hem pas daarna kennen." Volgens de butler, die tien jaar lang de steun en toeverlaat was van Diana, is Charles wel degelijk de vader van zowel William als Harry.