Dezelfde jurk als Meghan Markle dragen op je eigen trouwfeest? Het kan! MVO

15 juni 2018

06u27 2 Royalty De tweede jurk die Meghan Markle droeg tijdens haar huwelijk met prins Harry is ontworpen door Stella McCartney. De Britse mode-ontwerpster maakte een lange, witte jurk met een halternek, die ze aantrok naar het huwelijksfeest 's avonds. McCartney gaat nu 46 replica's maken van de inmiddels beroemde jurk.

In haar nieuwe Londense winkel zal McCartney 23 witte en 23 zwarte jurken reproduceren, als onderdeel van haar 'Made With Love' capsule-collectie. De look-a-like outfits kosten 4000 euro per stuk.

Om een echte 'Meghan' te verkrijgen, dienen geïnteresseerden te mailen naar een speciaal e-mailadres, om zo een persoonlijke uitnodiging van de ontwerpster te ontvangen om de jurk daadwerkelijk te kunnen kopen.