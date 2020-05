Deze huwelijkscadeaus gaven Harry en Meghan elkaar: “Zo creatief” SDE

22 mei 2020

16u41

Bron: People/Harper's Bazaar/Vogue 0 Royalty Op 19 mei vierden prins Harry (35) en Meghan Markle (38) hun tweede huwelijksverjaardag. Dat deden ze gezien de omstandigheden zonder groot feest, maar mét sentimentele en romantische cadeaus. Dat schrijft People.

Harry en Meghan kozen ervoor om hun tweede huwelijksverjaardag in intieme kring door te brengen - enkel zij en zoontje Archie waren aanwezig in het huis in Beverly Hills waarin ze momenteel verblijven. Een groot feest was vanwege alle coronamaatregelen niet mogelijk, maar dat bleek geen al te groot bezwaar voor het koppel. “Het voorbije jaar is waanzinnig geweest, en de veranderingen die ze hebben meegemaakt zijn enorm", zegt royaltywatcher Katie Nicholl. “Om eerlijk te zijn komen ze net terug naar adem happen.” Daarom koos het koppel ervoor om de dag “grotendeels offline” door te brengen en simpelweg “van elkaar te genieten", klinkt het bij een vriend. “Ze houden het rustig en gebruiken de dag om te ontspannen en samen te zijn zonder enige afleiding. Geen werk. Geen telefoontjes. Enkel familietijd, eenvoudig.”

Dat bleek onder meer uit de cadeautjes die het paar voor elkaar bedacht heeft. “Dit jaar gaven ze elkaar cadeautjes die gebaseerd waren op katoen", vertelt een bron aan People. In zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten wordt de tweede huwelijksverjaardag gezien als de katoenen bruiloft. “Het was een erg creatief en romantisch gebaar, zoals al hun cadeautjes aan elkaar. Ze vinden het geweldig om hun eigen versie van een traditionele huwelijkscadeau te maken.” Zo koos Meghan er vorig jaar, tijdens hun papieren huwelijksverjaardag, om de speech die ze tijdens het huwelijk had gegeven, neer te schrijven. “Ze liet hem inlijsten en gaf hem aan Harry", klinkt het. Harry daarentegen liet een peperdure ring voor z’n echtgenote maken.

