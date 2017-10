Derde kindje van Kate en William wordt verwacht in april KVE

17u33

Bron: Belga 0 afp Royalty Het derde kindje van de Britse prins William en zijn vrouw Kate zal in april geboren worden. Dat heeft de royal family gemeld.

"De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn verheugd om te bevestigen dat ze in april 2018 een baby verwachten", aldus Kensington Palace. Het paleis kondigde vorige maand al aan dat Kate opnieuw in verwachting is, en dat ze lijdt aan een ernstige vorm van ochtendmisselijkheid.



Het koppel heeft al twee kinderen: George (4 jaar) en Charlotte (2). George is de derde in de lijn voor de troon, na kroonprins Charles en diens zoon William.