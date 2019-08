Derde keer, goede keer: prins Harry en Meghan Markle vinden eindelijk nanny die niet meteen opstapt TDS

22 augustus 2019

15u48

Bron: The Sun 0 Royalty De Britse prins Harry (34) en Meghan Markle (37) en hun zoektocht naar een geschikte nanny: het leek maar niet te willen lukken. Eerder namen twee kindermeisjes van het koppel binnen de 6 weken ontslag. Nanny n ummer 3 houdt het daarentegen al een tijdje vol, en zou dus bij de royals enorm in de smaak zijn gevallen. Dat zegt een koninklijke bron aan ‘The Sun’.

“De nieuwe nanny is echt een godsgeschenk. Ze is ontzettend professioneel, heeft jaren ervaring, en past erg goed bij de familie”, klinkt het in de Britse krant. De nanny werd aan boord gezien van de privéjet van Harry en Meghan, nadat ze een bezoek aan muzikant Elton John hadden gebracht. “Ze kan erg goed met Archie en is dol op hem. Harry en Meghan zijn erg blij met haar.”

De nieuwe nanny zal niet bij Harry en Meghan inwonen. Maar volgens The Sun zal ze de komende weken en maanden wel steeds met hen mee op reis gaan. Zoals binnenkort naar Afrika, waar de nanny bij Meghan en Archie zal blijven in Zuid-Afrika, terwijl Harry nog Botswana, Angola en Malawi bezoekt.

Niet alleen de nanny

Niet alleen de voormalige kindermeisjes namen overigens snel ontslag, want in minder dan een jaar tijd hebben ook zowat alle voorname persoonlijke assistenten van prins Harry en Meghan Markle ontslag genomen. Volgens bronnen dicht bij het paleis was er al sprake van een “ware stormloop richting uitgang”. Assistente Melissa Touabti gaf haar job al na een half jaar op, een paar weken later gaf privésecretaris Samantha Cohen haar ontslag. Daarna was het de beurt aan Meghans bodyguard, die er na een half jaar de brui aan gaf, en ook assistentes Amy Pickerall en Heather Wong stapten even later op.