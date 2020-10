Delphine van Saksen-Coburg kreeg erkenning, een nieuwe naam en een titel: “Maar wat ik écht wilde was een gesprek met mijn vader” MVO

05 oktober 2020

08u12

Bron: Le Soir 2 Royalty Delphine (52) heet niet langer Boël, maar wel van Saksen-Coburg. Een naam waar ze 7 jaar lang hard voor moest vechten. “Ik was echt wanhopig toen ik hieraan begon”, vertelt ze in Le Soir. “Ik had nooit gedacht dat het zo zou aflopen.”

Ze won over de hele lijn: erkenning van haar vader, de titel van prinses voor haar én haar kinderen, een nieuwe naam en zelfs de proceskosten moet ze niet betalen. “Maar wat ik écht wilde was een gebaar van mijn vader”, geeft ze toe. “Ik dacht niet dat ik zou winnen, maar ik dacht wel dat hij op een bepaald moment met mij in gesprek zou willen gaan. Ik wilde vooral een verklaring voor het feit dat hij ontkende dat ik zijn dochter was. Ik heb het lang uit mijn hoofd proberen te zetten, maar toen mijn eigen dochter geboren werd kwam alles naar boven. Hoe kan je je kind zo behandelen? Ik snapte het niet. Het leek mij op dat moment het simpelste om de wet zich erover te laten buigen. De meest beschaafde manier om het op te lossen.”

Herrieschopper

Die juridische strijd maakte haar het leven echter niet makkelijk. “Ik was het ongewenste wicht, de vuile was, de herrieschopper. Nu de rechtbank heeft beslist dat ik gelijk heb, kan ik pas écht beginnen leven. Ik besta. En ik heb het récht om te bestaan. Mijn hele leven al draag ik een zware last met mij mee. Op 1 oktober heb ik die voor het eerst sinds mijn 17 jaar naast me neer kunnen leggen. Het heeft me rust gebracht, iets waar ik lang naar gehunkerd heb.”

Geen verwachtingen

Zelfs na de pijnlijke afwijzing van haar vader, die zowel publiekelijk als tegen haar persoonlijk ontkende dat ze zijn dochter was, ziet ze verzachtende omstandigheden voor hem. “Zijn moeder is gestorven toen hij erg jong was. Affectie van zijn vader heeft hij nooit gekend. Hij is dus opgegroeid zonder liefde. In feite kan hij er dus niets aan doen. Wie geen liefde heeft gekend weet niet hoe hij met een groot probleem zoals dit moet omgaan. Dat betekent niet dat ik hem vergeef. Maar ik probeer het wel te begrijpen. Het is trouwens nooit mijn bedoeling geweest om zijn reputatie schade toe te brengen. Mijn God, nee...”

Naar eigen zeggen verwacht Delphine op dit moment niets meer van de koninklijke familie. “Ik ga niet smeken op mijn knieën om een uitnodiging te krijgen. Maar als er van hun kant een spontaan gebaar komt... Dan zullen we zien.”

