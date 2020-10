Delphine van Saksen-Coburg in tranen op persconferentie: “Ik heb me zo lang lucht gevoeld” Redactie

05 oktober 2020

12u39 8 Royalty Delphine (52) heet niet langer Boël, maar wel van Saksen-Coburg, en is Delphine (52) heet niet langer Boël, maar wel van Saksen-Coburg, en is nu officieel prinses . Een naam en titel waar ze zeven jaar lang hard voor moest vechten. Tijdens haar eerste persconferentie en tv-interview sinds de uitspraak, met VTM Nieuws, blikt ze emotioneel op de zaak terug en geeft ze aan dat het wat haar betreft afgerond is. “Ik wil nu gewoon verder met mijn leven als artiest.” Jo De Poorter, kenner van het koninghuis, heeft daar echter zijn twijfels bij. “Het zou naïef zijn om te denken dat de kous hiermee af is.”

“Ik ben enorm opgelucht, en heel blij dat het eindelijk voorbij is”, laat Delphine voor het eerst weten. “Ik dacht niet dat het zoveel jaren zou duren. Vroeger had ik namelijk een relatie met mijn vader, maar toen ik 33 werd ging het mis. Hij zei me aan de telefoon opeens dat ik zijn dochter niet was, ook al hadden we nooit ruzie gehad.”

Delphine weet nog goed hoe haar bestaan aan het licht kwam. “In 1999, door een boek van Mario Daneels”, gaat ze verder. “Het had zoveel beter geweest als Albert toen gewoon had gezegd: ‘ja, dat is waar. Delphine is een dochter die ik jaren geleden heb gekregen, ze is heel aardig, dus laat haar alsjeblieft met rust. Want door de jaren heen werd de situatie alleen maar erger vanwege zijn status.”

Bastaarddochter

“Ik kreeg het label van de ‘bastaarddochter’ van Albert II, dat bracht veel problemen met zich mee”, vervolgt de prinses. “Ik kwam op de zwarte lijst te staan bij bepaalde banken, net als mijn kinderen. Dat klinkt niet zo erg, maar dat is het wel. Het meest beschaafde dat ik kon doen op dat moment, nadat ik zoveel jaren heb geprobeerd om het in onze privé op te lossen, was om de wet zich erover te laten buigen. Zij hebben bewezen dat ik gelijk had.”

Delphine heeft Albert naar eigen zeggen “vele jaren beschermd.” “Omdat ik van hem hield”, zegt ze. “Ik wilde geen problemen voor hem veroorzaken, want ik weet dat hij een bepaalde positie heeft. Maar ik kon mezelf niet in een positie laten zitten waarin ik dagelijks voor de leeuwen geworpen werd. Nu de rechtbank een uitspraak heeft gedaan, is het alsof ik eindelijk besta. Ik draag nu de naam die ik al zou moeten hebben vanaf mijn geboorte.”

“Voor mij is het nu afgelopen”, aldus de prinses nog. “Ik zal niets meer vragen. Ik blijf een artieste. Ik wil dat mensen mij gewoon ‘Delphine’ blijven noemen. Maar ik heb wel een nieuwe achternaam en een titel gevraagd, gewoon omdat mijn broers en zussen dat ook hebben. Als zij dat niet hadden gehad, had ik het ook niet gewild. Ik wilde gewoon op hetzelfde niveau staan als de rest. Bovendien wil ik niet dat iedereen mij plots ‘koninklijke hoogheid’ gaat noemen. Dat is niét mijn stijl.”

Jo De Poorter: “Geen eindpunt maar een beginpunt”

Royaltywatcher Jo De Poorter heeft de zaak op de voet gevolgd. “Zij wist natuurlijk al van heel jonge leeftijd dat koning Albert haar vader is, en ze heeft dat lang als een geheim met zich meegedragen, ook om hem te beschermen. Maar toen ze keer op keer afgewezen werd, heeft ze het hoogst mogelijke gedaan om erkenning te krijgen”, verduidelijkt hij. “Dat ze nu op alle punten gelijk heeft gekregen, is redelijk spectaculair en hoogst uitzonderlijk in dit soort kringen.”

Dat het hoofdstuk afgesloten is, dat gelooft hij echter niet. “Dit is geen eindpunt, maar een beginpunt. Nu ze officieel deel uitmaakt van de koninklijke familie, heeft dat allerlei protocollaire implicaties. Bij officiële gelegenheden worden normaal gezien alle leden van het koningshuis uitgenodigd. Nu is de vraag: zal ze door het paleis uitgenodigd worden op zulke gelegenheden? En als ze uitgenodigd wordt, zullen andere leden van de koninklijke familie, zoals koning Filip, ook aanwezig zijn? En tot wat voor drama’s en ruzies zal dat leiden?”

Koningsdag

15 november zal de eerste test zijn. “Dan is het Koningsdag, en normaal worden alle leden van de koninklijke familie uitgenodigd door de federale overheid. Als ze zich aan de regels houden, zal Delphine ook uitgenodigd worden. Dat wil niet zeggen dat ze daartoe verplicht is, maar ze heeft al laten weten dat ze daar wel voor openstaat. Dat vind ik heel mooi van haar.”

Of koning Albert zijn dochter ooit in de armen zal sluiten, betwijfelt De Poorter. “Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar als ze dat hoopt, vrees ik dat ze lang zal mogen wachten.” Volgens de koningskenner is dit wel een fantastische kans voor de monarchie in België. “Ze kunnen zich laten zien als een menslievende en omhelzende familie vol compassie. Dit zou van een akelige, pijnlijke rechtszaak kunnen uitgroeien tot een van de beste dingen die het koningshuis de laatste 50 jaar overkomen is.” Hij heeft veel respect over voor Delphine. “Hoe ze zich altijd voorzichtig en begrijpend uitlaat over de hardvochtige houding van haar vader, dat verdient alleen maar lof.”

