Delphine Boël: "Ook mijn kinderen worden getroffen door zaak"

20 oktober 2019

18u52

Delphine Boël, de vermeende buitenechtelijke dochter van koning Albert, strijdt al jaren om te worden erkend. Hoewel de Belgische kunstenares niet van plan is op te geven, eist dit wel zijn tol op haar gezin. Dat vertelt ze in een interview met Die Welt

Boël probeerde onlangs een spaarrekening te openen voor een van haar twee kinderen, maar was jaren geleden door haar voormalige bank op een zwarte lijst gezet. “Hoog risiconiveau stond in zijn bankdossier, van een 11-jarige", vertelde ze.



Door de zaak kwam Delphine jaren geleden ook op de internationale database van World-Check van mensen en organisaties met een verhoogd risico. “Ze ontlenen hun informatie ook aan berichten in de media en op Wikipedia. Als 'vermeende', 'onwettige' dochter van koning Albert ben ik automatisch in het risicofilter terechtgekomen”, zegt ze.



Boël zegt wel dat haar werd aangeboden om haar van de zwarte lijst te halen als ze zegt dat het verhaal over Albert slechts een gerucht is, maar dat had ze er niet voor over. “Ik weiger zo'n leugen te steunen."

Erkenning

De 51-jarige Delphine wil worden erkend als de biologische dochter van Albert, met wie haar moeder, Sybille de Sélys Longchamps, in de jaren zestig een affaire zou hebben gehad. Ze is in afwachting van een beslissing van het Hof van Cassatie. Dat moet oordelen over een ander vonnis in de lang slepende zaak van Delphine tegen de voormalige koning. Ze verwacht dat ze “op z'n vroegst over een jaar” meer duidelijkheid heeft.



De Belgische is niet op zoek naar een nieuwe vader. “De wonden zijn te diep. Ik wil gewoon een duidelijk wettelijk kader om mijn leven en dat van mijn gezin te beschermen.”