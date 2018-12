Delphine Boël is niet alleen: overspel en bastaardkinderen troef binnen het Belgisch koningshuis TDS

05 december 2018

14u58

Koning Albert wist de voorbije dagen en weken zowat alle krantenkoppen te halen in de wereldpers. D elphine Boël heeft via de rechtbank verkregen dat koning Albert II een DNA-staal moet afstaan om uitsluitsel te brengen of hij al dan niet de vader is van Delphine. Het is evenwel geen unicum voor ons land, want b uiten Boudewijn hebben alle Belgische koningen zo goed als zeker buitenechtelijke kinderen op de wereld gezet. Een overzicht.

In de loop der jaren zouden er op de familiestamboom van de Saksen-Coburg-Gotha’s een paar nieuwe namen kunnen zijn bijgeschreven. Tenminste, als alle wilde verhalen en ophefmakende beweringen kloppen. Dat de vorsten van ons land - zoals veel van hun Europese collega’s - er een lichtzinnige levenswandel op na hielden, was bekend. Het is niet zomaar dat de van Saksen-Coburgs ook wel eens de ‘van Seksen-Coburgs’ worden genoemd. Niet minder dan zeven keer (Delphine Boël buiten beschouwing gelaten, nvdr.) leidden de escapades van de zes Belgische koningen sinds 1831 ook tot de geboorte van een nieuwe koninklijke bastaard.

Leopold I (1790-1865)

De eerste Belgische koning gaf al het slechte voorbeeld. Leopold I verwekte twee zonen bij zijn minnares, de 36 jaar jongere Arcadie Claret, de dochter van een militair. Een affaire die al begon toen zij nog minderjarig was. Zonen Georges en Arthur kregen bij hun geboorte allebei de naam von Eppinghoven mee, en werden door hun vader ook tot de adelstand verheven. De twee bleven samen met hun moeder, die haar relatie met de koning niet bepaald onder stoelen of banken stak, vlak bij het koninklijk paleis wonen. Daar zou het niet bij zijn gebleven, want Leopold I zou er nog andere minnaressen op na hebben gehouden.

Leopold II (1835-1909)

Koning Leopold II moest niet onderdoen voor zijn voorganger. Van alle koningen zijn zijn seksuele avontuurtjes ongetwijfeld het meest besproken. Hij had onder meer een affaire met Blanche Delacroix, een prostituee die amper 16 jaar oud was toen ze met de 66-jarige koning de lakens begon te delen. De twee zouden elkaar hebben ontmoet op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. Delacroix kreeg twee zonen van Leopold II: Lucien en Philippe Durrieux, vernoemd naar de pooier en echtgenoot van hun moeder. Net zoals zijn vader draagt Leopold II ook goed zorg voor zijn buitenechtelijke zaakjes: zijn zonen werden al snel verheven tot hertog van Tervuren en graaf van Ravenstein, hun moeder kreeg een kasteel in Zuid-Frankrijk.

Historicus Bram Bombeek maakte in het verleden ook gewag van de Parijse avonturen van Leopold II, waar hij achter bekende hofdames zou gejaagd hebben. Zijn vermeende affaire met Cléo de Merode leverde hem de bijnaam ‘koning Cléopold’ op. En ook in Londen zou de koning hebben ‘toegeslagen’: Leopold II duikt op in het ‘Jeffriesschandaal’, waarbij een Londense prostituee hem aan minderjarige hoertjes zou geholpen hebben.

Albert I (1875-1934)

Ook Albert I schakelde een versnelling hoger. In zijn boek ‘De val van Albert’ schrijft auteur Jacques Noterman dat er sprake is van vijf of zes buitenechtelijke kinderen. Eén van hen zou een zoon zijn die later secretaris aan het hof werd. De geruchten werden nooit bewezen, maar de koning hield er hoe dan ook een bewogen liefdesleven op na. Toen hij verongelukte in Marche-les-Dames kwamen overigens allerlei theorieën bovendrijven: zo zou Albert I niet van de rotsen gevallen zijn, maar zijn vermoord door een minnares of zelfs door koningin Elisabeth, die zijn ontrouw beu was.

Leopold III (1901-1983)

Met acht kinderen was Leopold III in elk geval de vruchtbaarste der Belgische koningen. Hij verwekte een dochter bij schaatskampioene Liselotte Landbeck, genaamd Ingeborg Verdun. Dat gaf de in 2013 overleden vrouw destijds zélf toe. In het weekblad HUMO zei de in de VS wonende Ingeborg bovendien dat zij op haar vijftigste hoorde dat zij dochter van een Belgische koning was. Volgens Leo Van Audenhaeghe, die het boek ‘Van Küssnacht naar Argenteuil’ over de drama’s in het Belgisch Koningshuis schreef, had Leopold ook nog een buitenechtelijke zoon: de nu 88-jarige graaf Michel Didisheim, 25 jaar lang de secretaris van Albert II, toen die nog gewoon prins was. Didisheim kreeg de naam van de echtgenoot van zijn moeder, maar zou in realiteit dus een kind van Leopold III zijn.

Boudewijn (1930-1993)

Alleen Alberts officiële broer, de in 1993 overleden koning Boudewijn, ontbreekt in dit overzicht. Boudewijn was het heilige boontje van de Saksen-Coburgs. De enige van wie, naast huidig koning Filip, zelfs geen geruchten over bastaardkinderen de ronde doen. Zijn huwelijk met koningin Fabiola bleef kinderloos.

Albert II (1934)

Albert II is ook niet ‘onbevlekt’, en zette de familietraditie verder. Ook hij bleek te gevoelig voor vrouwelijk schoon: bij zijn minnares Sybille de Selys verwekte hij een dochter, Delphine Boël. Maar hoewel eerdere koningen nog uitstekend voor hun buitenechtelijke kinderen zorgden, bleef Delphine Boël lucht voor Albert II. Daar komt nu mogelijks nog verandering in: op 5 november beval het hof van beroep in Brussel de koning een DNA-test te ondergaan. Toch heeft koning Albert II nog steeds geen afspraak bij de expert vastgelegd. Hij wacht het advies af van zijn advocaat die onderzoekt of hij in cassatie kan gaan tegen het arrest van het hof van beroep.

Bastaardpotje

Het koningshuis heeft overigens een fonds voor buitenechtelijke kinderen, een zogenaamd ‘bastaardpotje’. Dat beweerde royaltykenner Kathy Pauwels enkele jaren terug naar aanleiding van de onthulling dat koning Albert een geheime halfzus heeft. “Ze gebruiken het om buitenechtelijke kinderen financieel te steunen, maar ook om hun eigen geweten te sussen. Een traditie die al zeer ver teruggaat, maar nog bestaat. De buitenechtelijke kinderen krijgen er dus nog steeds geld van”, zei Pauwels toen.

Ook historicus Victor Capron, die een boek schreef over de geheime liefde van Leopold I, bevestigde dat reeds. Volgens hem bestaat het fonds al van in de jaren 1800, en werd het voor het eerst gebruikt door onze eerste koning. In het grootste geheim stortte Leopold I zo’n 2,4 miljoen frank op de rekening van het fonds, in die tijd een immens bedrag. Bij de notaris liet hij vastleggen dat de helft voor de jongens was, de andere helft voor Claret.