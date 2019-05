Delphine Boël: “Ik wilde koning Albert II nooit doen lijden” SPS

24 mei 2019

14u41

Bron: Belga 0 Royalty Delphine Boël heeft via haar advocaat gereageerd op de uitspraak van een van de advocaten van koning Albert II. Die zei dat de voormalige vorst Delphine Boël heeft via haar advocaat gereageerd op de uitspraak van een van de advocaten van koning Albert II. Die zei dat de voormalige vorst "enorm lijdt" onder de zaak die ze aanspande om erkend te worden als zijn dochter. “Het was uiteraard nooit haar wens om diegene kwaad te doen die ze als haar vader beschouwt", zei Marc Uyttendaele, een van haar advocaten.

"Uit bescheidenheid zal zij zich niet publiek en op dit moment uitspreken over de gevolgen die deze situatie heeft voor haar familie. Ze betreurt meer dan wie ook dat wat een privézaak had moeten zijn noodgedwongen een publiek debat veroorzaakt, en ze probeert haar naasten hiertegen te beschermen", reageerde Uyttendaele. "Hooguit betreurt ze dat de procedurele keuzes van koning Albert II hebben geleid tot een aanzienlijke verlenging van de uitkomst van dit geschil.”

Woensdag verklaarde Guy Hiernaux, een van de advocaten van Albert II, dat zijn cliënt "enorm lijdt" onder de procedure. "Al vijf jaar achtervolgt een verhaal dat 50 jaar teruggaat hem. En zijn gezondheid is verre van goed", zei hij.

Het hof van beroep van Brussel beval koning Albert II in een vonnis van vorige week donderdag om onmiddellijk een DNA-test te ondergaan, in de gerechtelijke procedure die Delphine Boël opstartte in 2013. De rechtbank legde ook op dat de resultaten geheim moeten blijven tot het Hof van Cassatie zich uitspreekt over de wettelijkheid van een andere beslissing van het hof van beroep, die stelde dat Jacques Boël niet langer de vader van Delphine is.

Delphine Boël wil erkend worden als de biologische dochter van Albert II, met wie haar moeder, Sybille de Sélys Longchamps, in de jaren zestig een affaire had.

