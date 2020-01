Delphine Boël achterna? Man sleept Britse prins Charles voor de rechter: “Ik ben zijn geheime liefdeskind” TDS

29 januari 2020

10u21

Bron: Metro UK/Daily Mail 3 Royalty De ‘bekentenis’ van koning Albert over het vaderschap van Delphine Boël is amper verteerd, of daar is het volgende ophefmakende verhaal al. Een man - die bij de geboorte werd opgegeven voor adoptie - sleept de Britse prins Charles voor de rechter omdat hij ervan overtuigd is dat die zijn biologische vader is. De man eist niet alleen een DNA-test, maar wil ook zijn plaats in de lijn van troonopvolging opeisen.

De 53-jarige Simon Dorante-Day, een ingenieur, beweert al jaren dat hij - volgens hem - onweerlegbaar bewijs heeft dat hij het geheime kind is van Charles en Camilla. De man stelt dat hij in 1966 buitenechtelijk ter wereld kwam en vervolgens werd geadopteerd door een gezin dat sterke persoonlijke banden had met Queen Elizabeth. “Mijn grootmoeder, die voor de koningin werkte, vertelde me vaak zonder blozen dat ik de zoon van Charles en Camilla was.”

Na een juridische strijd van drie jaar wordt Simons zaak nu voor het Hooggerechtshof gebracht. Hij beschrijft het als de “belangrijke stap tot nu toe” in zijn strijd om de waarheid. “Dit is het meest explosieve wat het koninklijke paleis ooit is overkomen”, zegt Simon. “Het is absoluut de belangrijkste stap die ik tot nu toe heb genomen - ik moest een deadline afdwingen en een datum stellen, omdat we antwoorden nodig hebben.”

Uitgelachen

Ook zijn vrouw Elvianna steunt hem in zijn claims, ondanks de tegenwind die Simon krijgt. Dorante-Day diende zijn dossier vlak voor Kerstmis in bij de rechtbank. Hij vordert een schadevergoeding van de Hertog van Cornwall wegens “acties die ze hebben uitgevoerd én acties die ze nog niet hebben ondernomen.” “Toen ik de zaak aanvankelijk indiende, lachte de rechtbank me uit en wimpelden ze mij af”, zegt Simon. “Maar toen ze de documenten serieus overwogen, werd de zaak naar het Hooggerechtshof gestuurd om over te oordelen. Zij zullen zich nu buigen over de zaak.”

Inmiddels wacht de man vol ongeduld op een uitspraak. “De Britse regering en het paleis zouden vlak voor Kerstmis op de hoogte zijn gebracht door het Hooggerechtshof. Ik twijfel er niet aan dat deze zaak paniek heeft veroorzaakt onder hen”, zegt Simon. “En dan horen we plots dat Harry aankondigt dat hij afstand neemt van de koninklijke familie en dat er crisisberaad wordt gehouden met de Queen, Charles en William. Dat is allemaal wel een heel groot toeval. Terwijl de hele wereld dacht dat de gesprekken over Harry gingen, geloof ik dat ook mijn juridische strijd op de agenda stond in het paleis.”

Jaren verstopt

“Charles, Camilla en de Queen hebben zich jarenlang verstopt voor de waarheid: ze liepen ervan weg. Dat komt nu ten einde. We hebben antwoorden nodig.” Als onderdeel van zijn zaak heeft Simon gevraagd om een ​​bemiddelingssessie en een ‘Verklaring van vaderschap’. “Toen ik mijn opties onderzocht, kreeg ik het advies dat ik zo het meeste kans maakte om mijn zaak voor het Hooggerechtshof te krijgen. Als je weet tegen welke familie ik het moet opnemen, dan is het logisch dat de zeven machtigste rechters van het land mij willen horen.”

Toch is lang niet iedereen overtuigd van de claims die Simon maakt. Zo worden vragen gesteld bij de timing: als zijn beweringen waar zijn, zou dat betekenen dat hij werd verwekt in 1965, toen Charles 17 jaar en Camilla 18 jaar oud was. Terwijl het koppel, voor zover geweten, elkaar pas als twintigers hebben ontmoet in 1971. De royals laten ook niet in hun kaarten kijken. Aan Mirror Online laat een woordvoerder van Charles en Camilla weten dat ze “geen commentaar hebben op dit verhaal.”