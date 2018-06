Deense prinses Elisabeth overleden TDS

20 juni 2018

08u49

Bron: ANP 1 Royalty De Deense prinses Elisabeth is overleden. De nicht van koningin Margrethe stierf dinsdag aan het begin van de avond in het bijzijn van haar familie op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Dat heeft het Deense hof woensdag bekendgemaakt.

Elisabeth was twaalfde in lijn van troonopvolging. Haar vader prins Knud was een zoon van koning Christian X, eveneens de grootvader van Margrethe. Elisabeth was de eerste kleindochter van Christian X.

Gedurende haar leven was Elisabeth lange tijd werkzaam op het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De prinses trouwde nooit en kreeg ook geen kinderen. Wel leefde ze ruim 25 jaar, tot zijn overlijden in 1997, samen met Claus Hermansen. Haar laatste jaren bracht de prinses door in Slot Sorgenfri bij Lyngby, het paleis waar ze ook werd geboren.

De uitvaart van prinses Elisabeth vindt plaats in de Lyngby-kerk. Daarna krijgt ze haar laatste rustplaats naast Hermansen.