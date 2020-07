Deense prins Joachim zal geen hersenletsel overhouden aan operatie MVO

29 juli 2020

07u20

Bron: AFP 0 Royalty De Deense prins Joachim (51), de jongste zoon van koningin Margrethe II, zal niets overhouden aan de operatie die hij onderging na het cerebrovasculaire accident (CVA) in Frankrijk. Hij zal de intensieve zorg van het ziekenhuis spoedig kunnen verlaten, zo maakte het Koninklijke Hof dinsdag bekend.

Na zijn ziekenhuisopname in Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, en de intensieve behandelingen van de afgelopen dagen “luidt de diagnose van de artsen nu dat prins Joachim geen fysieke of andere gevolgen zal overhouden aan zijn bloedklonter”, deelde het Hof mee. De bloedklonter bij de 51-jarige prins “is te wijten aan een plotse beschadiging van een ader en de medische ploeg meent dat het risico op een hervalling heel klein is eenmaal de ader verzorgd is”, preciseert het Hof.

Het CVA deed zich voor toen de prins met zijn gezin op vakantie was in Château de Cayx, in de streek waarvan zijn vader, prins Henrik van Denemarken, afkomstig was. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis van Cahors gebracht en vervolgens naar het universitair ziekenhuis van Toulouse, een traject van bijna 130 kilometer.