Deense prins Joachim stabiel na hersenoperatie SDE

26 juli 2020

14u44

Bron: People/Hello 0 Royalty Vrijdagavond is de Deense prins Joachim (51) opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Toulouse (Frankrijk), waar hij geopereerd werd aan een bloedklonter in de hersenen. Z'n toestand is ondertussen stabiel, laat het paleis weten.

Het waren bange dagen voor de Deense koninklijke familie. Vrijdagavond werd prins Joachim met een bloedklonter in de hersenen opgenomen in het Franse Universitaire Ziekenhuis van Toulouse. Diezelfde avond nog werd hij geopereerd. Met succes, laat het paleis weten in een officiële mededeling. “De operatie was succesvol en Zijne Koninklijke Hoogheid is stabiel”, klinkt het. Het was de wens van koningin Margerethe om het Deense volk gerust te stellen over de gezondheid van prins Joachim, staat er verder te lezen.

Joachim is met zijn gezin op vakantie in het zuiden van Frankrijk, waar hij verblijft op het wijngoed Château de Cayx van zijn ouders. Daar werd drie dagen geleden nog de achttiende verjaardag gevierd van Joachims tweede zoon, prins Felix. Joachim is de jongste zoon van koningin Margerethe en de overleden prins Henrik. Uit z'n eerste huwelijk met gravin Alexandra of Frederiksborg heeft hij twee zonen: prins Nikolai (20) en prins Felix (18). Het koppel ging in 2005 uit elkaar. In 2008 trouwde hij met Marie, een Française. Ook zij hebben twee kinderen samen: prins Henrik (11) en prinses Athena (8).

De prins heeft trouwens net een opleiding aan de prestigieuze Franse École militaire afgerond. Na de zomer zou hij aan de slag gaan als militair attaché op de Deense ambassade in Parijs.