Deense prins Joachim stabiel na hersenoperatie: beterschapswensen voor voormalig 'zwarte schaap' stromen binnen

26 juli 2020

14u44

Royalty Vrijdagavond is de Deense prins Joachim (51) opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Toulouse (Frankrijk), waar hij geopereerd werd aan een bloedklonter in de hersenen. Z'n toestand is ondertussen stabiel, laat het paleis weten.

Het waren bange dagen voor de Deense koninklijke familie. Vrijdagavond werd prins Joachim met een bloedklonter in de hersenen opgenomen in het Franse Universitaire Ziekenhuis van Toulouse. Diezelfde avond nog werd hij geopereerd. Met succes, laat het paleis weten in een officiële mededeling. “De operatie was succesvol en Zijne Koninklijke Hoogheid is stabiel”, klinkt het. Het was de wens van koningin Margerethe om het Deense volk gerust te stellen over de gezondheid van prins Joachim, staat er verder te lezen.

Joachim is met zijn gezin op vakantie in het zuiden van Frankrijk, waar hij verblijft op het wijngoed Château de Cayx van zijn ouders. Daar werd drie dagen geleden nog de achttiende verjaardag gevierd van Joachims tweede zoon, prins Felix. Joachim is de jongste zoon van koningin Margerethe en de overleden prins Henrik. Uit z'n eerste huwelijk met gravin Alexandra of Frederiksborg heeft hij twee zonen: prins Nikolai (20) en prins Felix (18). Het koppel ging in 2005 uit elkaar. In 2008 trouwde hij met Marie, een Française. Ook zij hebben twee kinderen samen: prins Henrik (11) en prinses Athena (8).

De prins heeft trouwens net een opleiding aan de prestigieuze Franse École militaire afgerond. Na de zomer zou hij aan de slag gaan als militair attaché op de Deense ambassade in Parijs.

Zwarte schaap

Denemarken leeft in tijd van crisis duidelijk mee met de prins. De beterschapswensen die de in het Universiteitsziekenhuis van Toulouse opgenomen Joachim krijgt, zijn de eerste tekenen van sympathie die hij in lange tijd heeft ontvangen. Deense media schilderen hem de afgelopen twintig jaar liever af als het zwarte schaap van de familie. Als een prins die eigenlijk overbodig is en geregeld op zijn strepen staat.

Joachim kreeg eerder dit jaar bijvoorbeeld veel kritiek over zich heen omdat hij in het midden van de coronacrisis vanuit Frankrijk, waar zijn studie aan de École Militaire was stopgezet, met zijn vrouw prinses Marie en jongste kinderen Henrik en Athena terugreisde naar Kopenhagen. Henrik (11) had ademhalingsproblemen en voor de behandeling daarvan vond Joachim het vertrouwde Rigshospital beter geschikt dan een Frans ziekenhuis. Maar Deense media waren het daar niet mee eens: reizen in coronatijd was schandelijk.

Staatstoelage

Een jaar eerder was er een bittere discussie ontstaan over Joachims militaire opleiding in Frankrijk. Niet vanwege het daarmee gepaard gaande éénjarige verblijf in Parijs, maar over het feit dat Joachim al die tijd zijn staatstoelage zou blijven ontvangen terwijl hij in Denemarken geen publieke taken zou vervullen. De regering gaf echter toestemming, al werd wel lering getrokken uit het publieke debat. Toen dit jaar in juni werd aangekondigd dat Joachim zijn verblijf zou verlengen door aan de slag te gaan als defensie-attaché op de Deense ambassade in Parijs, werd meteen gezegd dat hij daarvoor geen salaris zou ontvangen.

Echte baan

Prins Joachim heeft te maken met het probleem dat veel ‘reserve-prinsen’ in koninklijke families hebben: zodra de troonopvolger zelf een gezin heeft, zijn ze eigenlijk niet meer nodig. Joachims avontuur als herenboer liep uit op een mislukking, zijn gebrek aan huwelijkse trouw leidde tot een scheiding en zijn hautaine, arrogante gedrag bezorgde hem een slechte pers en slechte reputatie. In de vergelijking met zijn broer kroonprins Frederik dolf hij immer het onderspit. Terecht of niet.

Wat dat betreft was het vertrek naar Frankrijk, het thuisland van zijn vader en van zijn tweede vrouw, een goede beslissing. Daar kon hij écht aan het werk, buiten de spiedende ogen van de Deense media. Hij was niet langer het vijfde wiel aan de wagen, maar had een heuse baan. De komende weken zal moeten blijken of zijn gezondheid dat ook toelaat.