Deense prins Henrik overleden: de man die nooit koning mocht zijn kv

14 februari 2018

04u58

Bron: Belga, AD.nl 1 Royalty Prins Henrik, de man van de Deense koningin Margrethe II, is gestorven op 83-jarige leeftijd. Dat zegt het Deense koninklijk paleis. Zijn vrouw en hun twee zonen stonden aan zijn zijde.

Henrik werd op 11 juni 1934 geboren in het Franse Talence als graaf Henri Marie Hean André de Laborde de Monpezat. Zijn eerste vijf levensjaren bracht hij door met zijn ouders in Vietnam. Later studeerde hij rechten aan de Parijse Sorbonne. Ook leerde hij Chinees en Vietnamees in onder andere Hongkong en Saigon.

Na zijn huwelijk met Margrethe, een liefde die in Londen was ontsproten, veranderde hij zijn voornaam in het Deense Henrik. Ze trouwden in 1967, vijf jaar voor ze tot koningin gekroond werd. Hij gold als haar grote steun en toeverlaat. Hun liefde voor elkaar bleek telkens weer als ze samen werden gespot, vrolijk als steeds. Het voorbije jaar vierden ze nog hun gouden bruiloft.

De twee deelden een grote voorliefde voor cultuur. De meeste publieke taken legde Henrik al neer in 2016. Hij legde destijds ook de door hem ongeliefde titel van prins-gemaal neer.

Niet begraven naast vrouw

Tot zijn laatste jaren hekelde Henrik dat hij als echtgenoot van een koningin niet de titel koning kon verkrijgen. Omdat hij zich niet gerespecteerd voelde in Denemarken, trok hij zich ook steeds vaker terug op zijn welgeliefde wijngaard in Frankrijk, en ging hij bijvoorbeeld niet naar het feest voor de 75ste verjaardag van Magrethe.

Vorige zomer verklaarde de prins dat hij zonder de passende titel niet naast zijn liefdespartner, de koningin, wilde begraven worden. Bij deze beslissing zou hij volgens het paleis blijven, ook nadat bij hem dementie was vastgesteld.

Longontsteking

Om de onplezierige Deense winter te vermijden, bracht Henrik veel tijd door in Egypte, waar hij in januari een longontsteking opliep. De artsen ontdekten toen ook een goedaardige tumor in zijn linkerlong. Toen zijn toestand begin februari dramatische verslechterde, brak kroonprins Frederik (49) zijn bezoek aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea af, en spoedde hij zich naar huis.

Paleis

Een aantal uren voor zijn overlijden werd de Deense prins vanuit het ziekenhuis overgebracht naar paleis Fredensborg. Daar werd hij omringd door zijn familie om zijn laatste dagen door te brengen. Vorige week werd bekend dat de echtgenoot van koningin Margrethe een goedaardige tumor in zijn linkerlong en een ernstige longinfectie heeft. Zijn toestand verslechterde in de afgelopen dagen.

Zowel kroonprins Frederik als prins Joachim kwam dinsdag met hun vrouw en kinderen langs, aldus Deense media. Afgelopen weekeinde waren de gezinnen van beide prinsen ook al mee toen Henrik nog in het ziekenhuis lag in Kopenhagen.