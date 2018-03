Deense koningin Margrethe verschijnt weer in het openbaar sinds uitvaart van haar man prins Henrik SD

14 maart 2018

23u36

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Margrethe van Denemarken is woensdag voor het eerst sinds de uitvaart van haar man prins Henrik weer in het openbaar getreden. Dat deed ze bij de kazerne in Kopenhagen, waar ze een van de soldaten van de Koninklijke Lijfgarde in de bloemetjes zette.

Woensdag liep de maandlange rouwperiode af die het Deense Koninklijk Huis afkondigde na het overlijden van Henrik. Tot 14 maart zouden de koningin en de andere leden van de koninklijke familie niet deelnemen aan activiteiten.

Daar werd afgelopen weekeinde overigens al enigszins van afgeweken toen er een diner op het programma stond met afgevaardigden van de Deense marine, het leger en de luchtmacht, een traditie op 11 maart waar Margrethe niet van af wilde wijken. Naast de koningin waren ook kroonprins Frederik en kroonprinses Mary aanwezig. De bijeenkomst was vanwege de rouwperiode wel ingetogen.

Bij de Rosenborg-kazerne liet Margrethe zich weer voor het eerst aan het publiek zien. De koningin was nog in het zwart gekleed, maar kon wel weer glimlachen.

De soldaat in kwestie, Jens Jakob Leegaard, kreeg uit handen van de vorstin een horloge. Een in de zoveel tijd deelt Margrethe een 'horloge van de koningin' (Dronningens ur) uit aan de soldaat die in de afgelopen periode het meest is opgevallen. Hij of zij wordt aangewezen door officieren en collega's. Het uitdelen van de uurwerken is een traditie die teruggaat tot 1970, de regeringstijd van Margrethes vader koning Frederik IX.