Deense koningin Margrethe krijgt tonnen respect: “Aftreden? Ik rol liever dood van de troon” Mario Danneels

04 maart 2020

06u00

Bron: Story 0 Royalty Koning Filip viert zijn zestigste verjaardag in Kopenhagen en heeft daar een goede reden voor: de tachtig lentes van zijn Deense ambtgenoot Margrethe. Het bewijst het respect en de waardering voor de vorstin, die bijna een halve eeuw regeert – zélfs wanneer haar beide zonen in opspraak komen.

Op 15 april bereikt koning Filip een mijlpaal: zijn zestigste verjaardag. Hij is die avond echter niet het middelpunt van een gezinsfeest in Laken, maar schuift plichtsbewust mee aan tafel op het paleis van Kopenhagen om koningin Margrethe II toe te zingen. De Deense vorstin wordt een dag later namelijk tachtig, en nodigt al haar collega’s uit op een banket. En Filip is niet de enige royal die zich wegcijfert: zijn neef Henri van Luxemburg is dag op dag vijftien jaar jonger dan de kleurrijke vorstin en ook hij komt zijn respect betonen. Het toont hoe hoog Margrethe wordt aangeschreven: ze is – na haar Britse evenknie Elizabeth – met 48 jaar troonzitten de éminence grise van de royaltywereld en ploegt ondanks allerlei kwaaltjes en het verlies van haar man zonder klagen voort. Dat vertaalt zich in eigen land in de populairste monarchie van Europa, ook al wekten haar zonen Frederik en Joachim recent wrevel op met geldkwesties.

Wild gerucht

De afgelopen weken gonst het in de Deense pers en online van de geruchten: kent koningin Margrethe op haar 79ste nieuwe liefde, twee jaar nadat haar weerspannige man prins Henrik aan dementie overleed? De ‘uitverkorene’ wordt genoemd als Gustaf Trolle-Bonde, een 76-jarige Zweedse graaf wiens familie al generaties verbonden is aan de hoven van Zweden en Denemarken. De twee zijn al decennia bekenden van elkaar, en Trolle-Bonde stond steevast op de gastenlijst voor feesten van Margrethe II en prins Henrik. De speculatie begon toen de koningin en graaf eind vorig jaar enkele dagen samen in Londen doorbrachten, en een Deens tv-gezicht poneerde dat ze een koppel vormden. Hoewel het slechts ‘een wild gerucht’ wordt genoemd, wensen de Denen het de jarige monarch van harte toe, zo blijkt uit de reacties. Margrethe sukkelt al jaren met haar gewrichten, stapt moeizaam en kan niet lang meer rechtstaan, maar weigert haar taken in te krimpen. Laat staan te abdiceren. “Ik rol dood van de troon”, heeft ze meermaals geantwoord op de vraag of ze de fakkel aan kroonprins Frederik zal doorgeven. Het levert haar mateloze populariteit op – in Denemarken is Margrethe II een even onaantastbaar monument als de Queen in Groot-Brittannië is.

Geheim luxechalet

Ook de ietwat timide maar ontwapenende Frederik is erg geliefd, al zorgde hij in januari voor commotie. De troonopvolger en zijn vrouw Mary kondigden aan dat hun vier kinderen drie maand school zouden lopen in Verbier. De prinses blijft achter in het exclusieve Zwitserse skioord, terwijl Frederik pendelt tussen taken en gezin. In één adem werd vermeld dat de royals logeren in hun chalet in Verbier, dat ze ruim tien jaar geleden kochten. Alleen, de Denen waren nooit eerder op de hoogte van het stulpje. Dat leidde tot ongenoegen en discussies tot in het parlement toe: daar moet namelijk toestemming worden gegeven als leden van de koninklijke familie hun staatstoelages in het buitenland willen investeren. Frederik en Mary beweerden bij hoog en bij laag dat ze het luxechalet met eigen fondsen hebben betaald, maar toen ook nog bleek dat ze er huur voor vroegen als ze er niet verbleven, moesten ze onder druk toegeven er niet langer inkomsten uit te zullen halen. En ook Margrethes andere zoon Joachim kwam al in opspraak. De prins trok vorige zomer voor een jaar met zijn gezin naar Parijs, de geboortestad van zijn vrouw prinses Marie. Omdat ze al die tijd geen taken uitvoeren, vonden de Denen het terecht dat Joachim voor een jaar aan zijn toelage zou verzaken, maar daar wilde hij niet van horen. De kranige koningin Margrethe kwam echter smetvrij uit alle deining. Meer zelfs, nu ook Frederik en Mary nog voor een maand deeltijds in Zwitserland verblijven, vertegenwoordigt ze vrijwel in haar eentje het hele vorstenhuis. Geen wonder dat ze in eigen land – en aan de andere hoven – zo wordt gewaardeerd.