Deens prinsje Henrik (10) getest op corona LOV

25 maart 2020

09u06

Bron: ANP 0 Royalty De Deense prins Joachim en prinses Marie en hun kinderen, prins Henrik en prinses Athene, zijn maandag teruggekeerd naar Denemarken vanuit Frankrijk. De tienjarige prins Henrik werd in het Nationale Ziekenhuis in Kopenhagen onderzocht op ademhalingsproblemen in verband met zijn astmatische bronchitis. Ook werd de jonge prins onderzocht op het coronavirus, maar de test was negatief.

Zijn ouders vonden het een “geruststellend idee” om behandeling te zoeken bij het Nationale Ziekenhuis, omdat de prins daar al enkele jaren wordt onderzocht. Het gezin woont nu in het Deense paleis Amalienborg, na een tijd in Frankrijk te hebben gewoond. Daar volgde prins Joachim een intensieve hogere militaire opleiding aan de École Militaire. Prinses Marie is van oorsprong Française.

In Denemarken zijn 1577 mensen besmet met het coronavirus, en 32 mensen overleden eraan.