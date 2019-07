Exclusief voor abonnees De zustertwisten van Caroline en Stéphanie van Monaco: “Ze waant zich net een prinses” Redactie

28 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Dit weekend viert Monaco het huwelijk van Louis Ducruet (26), de zoon van prinses Stéphanie (54). Daarbij zullen de Grimaldi’s een eensgezind front vormen, Stéphanie en haar zus Caroline (62) incluis. Dat is ooit anders geweest: hun botsende karakters en Stéphanies brokkenparcours hebben de tumultueuze relatie van de prinsessen getekend.

Het zijn heuglijke tijden op de Rots. Nog geen twee maanden na het huwelijk van Charlotte Casiraghi (32), prinses Carolines oudste dochter, belooft Louis Ducruet dit weekend trouw aan Marie Chevallier (26). Het wordt meteen het eerste prinselijke huwelijk in de kathedraal van Monaco sinds dat van Louis’ grootouders, Rainier III en Grace Kelly. Prinses Stéphanie ziet daarmee het eerste van haar drie kinderen uitvliegen. Haar eigen liefdespad vulde twintig jaar lang wereldwijd schandaalkronieken, en zorgde vaak voor hoogoplopende ruzies en lange radiostiltes met zus Caroline.

In isolement opgegroeid

‘Men heeft vaak gepraat over hoe modern ons gezinsleven was, maar dat staat behoorlijk ver af van de realiteit die wij beleefd hebben’. Het is een verrassende bekentenis die de o zo discrete Caroline vorig jaar maakt over haar ouderlijke nest. De prinses onthult dat zij en haar één jaar jongere broertje Albert altijd met hun gouvernante op de kinderkamer eten en pas vanaf hun veertiende bij hun ouders aan tafel mogen. ‘Als kinderen waren we zonder twijfel meer aan onze nanny dan aan onze ouders gehecht’. Caroline mijmert dat zij en Albert in isolement zijn opgegroeid. ‘Mijn vader was erg bezitterig. Hij begreep niet dat we zin hadden om vriendschappen te ervaren. Wantrouw anderen, herhaalde hij steeds, familie volstaat voor jullie.’ Rainier en Grace hebben altijd naar een groot gezin verlangd, maar na de komst van Caroline en Albert in 1957 en 1958 krijgt Grace enkele miskramen en duurt het nog zeven jaar eer Stéphanie het levenslicht ziet. Haar ouders verwennen het nakomertje veel meer dan hun oudste kinderen en zien veel meer door de vingers. ‘Ze is mijn babypopje, ze is mijn baby’, sust Grace als Stéphanie, die ze vergoelijkend haar ‘wild child’ noemt, zich als meisje al begint te misdragen.

