De 'vloek van de Grimaldi's' slaat weer toe: prinses Charlotte van Monaco ziet relatie stranden TDS

03 januari 2019

17u23

Bron: ANP 0 Royalty De vloek van de Grimaldi’s heeft weer toegeslagen. Dat is de conclusie na het nieuws dat Charlotte Casiraghi, dochter van prinses Caroline en kleinkind van prins Rainier III en prinses Grace, voor de tweede keer haar huwelijkskansen in rook ziet opgaan. Charlotte, moeder van twee kinderen bij twee verschillende mannen, heeft gebroken met Dimitri Rassam. Met hem kreeg ze twee maanden geleden nog een zoontje, Balthazar.

Het verhaal van de vloek is zo oud als de heerschappij van de familie Grimaldi over de rots van Monaco. Toen in 1297 de edelman Francesco Grimaldi uit Genua met list en bedrog het fort veroverde, stichtte hij een schrikbewind waarbij hij ook zijn geliefde ter dood veroordeelde. Op de brandstapel sprak ze een vloek uit: “Nooit zal een Grimaldi in een huwelijk het ware geluk vinden.”

De familiegeschiedenis biedt sindsdien genoeg aanknopingspunten om in het verhaal te geloven en het wordt dan ook keer op keer weer afgestoft. Ook door de media in het vorstendom zelf. De huidige generatie Grimaldi’s alleen al is ruimschoots getroffen door de vloek. Rainier en Grace hadden naar verluidt een goed huwelijk, maar dat eindigde in 1982 op tragische wijze toen de prinses bij een auto-ongeluk om het leven kwam.

Caroline en Stéphanie

Oudste dochter prinses Caroline is driemaal gehuwd. De eerste keer was een rebelse daad tegen haar ouders en van Philippe Junot scheidde ze al na twee jaar. Met tweede echtgenoot Stefano Casiraghi was ze gelukkig, maar een bootongeluk maakte een einde aan zijn leven en met echtgenoot nummer drie, prins Ernst August van Hannover, is ze alleen in naam nog getrouwd. Haar zus prinses Stéphanie verging het niet veel beter.

Ze heeft twee kinderen bij haar eerste man, ex-lijfwacht Daniel Ducruet, die haar binnen een jaar na hun huwelijk voor de ogen van de hele wereld bedroog met Miss Grote Borsten België. Na de scheiding volgden een relatie, een dochter maar geen huwelijk met Jean Raymond Gottlieb, terwijl een volgend huwelijk met de twaalf jaar jongere acrobaat Adans Lopez Peres slechts een jaar stand hield.

Albert

Prins Albert probeerde de vloek te ontlopen door een huwelijk zo lang mogelijk uit te stellen. Pas op 53-jarige leeftijd trouwde hij in 2011 met de Zuid-Afrikaanse zwemster Charlene Wittstock. Maar Albert stond de voorgaande jaren niet helemaal stil in de relatiesfeer. Hij had al twee kinderen, Jazmin en Alexandre, bij twee verschillende vrouwen.

Van de kinderen van prinses Caroline zijn de zoons Andrea en Pierre vooralsnog gelukkig getrouwd en is het Charlotte, die ondanks een lange reeks minnaars en dus twee kinderen, nog geen geluk kan vinden. Louis Ducruet, de zoon van prinses Stéphanie, is van plan dit jaar te trouwen.