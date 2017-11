De verloofde van prins Harry: actrice die in 2011 al eens trouwde en fan is van 'Married... with Children' FT

12u36 1 AFP Markle in januari 2016. Royalty Groot koninklijk nieuws, want prins Harry heeft zich verloofd met Meghan Markle. De Amerikaanse actrice - vooral bekend voor haar rol in 'Suits' - én gescheiden vrouw schuift binnenkort mee aan tafel bij Queen Elizabeth.

De 36-jarige Meghan Markle - eigenlijk Rachel Meghan Markle - is bij het grote publiek vooral bekend van de Amerikaanse advocatenserie 'Suits', waarin ze sinds 2011 de rol van Rachel Zane speelt. Ze was ook te zien in de series 'CSI', 'General Hospital', 'Without a Trace' en 'Castle'. Meghan had ook rolletjes in de Hollywood-films 'Get Him to the Greek', 'Remember Me' en 'Horrible Bosses'. Wanneer Meghan even niet in de schijnwerpers stond, deed ze aan kalligrafie, onder meer voor huwelijken. "Ik deed het als een bijbaantje. Handgeschreven briefjes zijn een verloren vorm van kunst", zei ze daar ooit over.

Markle is een bezige bij op sociale media, blogt in haar vrije tijd over eten, mode en reizen, is fan van yoga (zoals haar moeder) en houdt zich bezig met vrijwilligerswerk voor diverse goede doelen. Markle is trouwens te volgen op Instagram, maar misschien wordt die account binnenkort wel nauwlettender in de gaten gehouden... Alleszins hield de vrouw haar relatie met prins Harry angstvallig geheim: nergens op Twitter, Instagram of haar blog een verwijzing naar het broertje van prins William. Wel deelde ze in de zomer van 2016 een foto van Buckingham Palace.

Oh, that time I roasted a pretty perfect Thanksgiving turkey! The question is, can I do it again? 🙈The pressure is on! #thanksgiving #letthebriningbegin #turkey Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 23 nov 2016 om 17:17 CET

Meghan Markle is geboren en opgegroeid in Los Angeles en heeft een blanke vader met Nederlandse en Ierse voorouders. Hij werkt als lichttechnicus in Hollywood. Leuk extraatje: vader Markle maakte een tijdlang deel uit van het team van de Amerikaanse sitcom 'Married... with children'. In een interview zei Meghan ooit dat ze gedurende tien jaar elke dag na schooltijd een aflevering bekeek. Haar moeder is een Afro-Amerikaanse en geeft yogales.

En dan is er nog halfzus Samantha Grant (53), met wie Markle al tien jaar geen contact meer heeft. De vrouw reikt - nu de verloving is aangekondigd - echter opnieuw de hand naar haar zusje. Volgens haar speelde ze een grote rol in de opvoeding van de actrice en hadden ze tijdens Meghans kinderjaren een hechte band, die ze graag opnieuw hersteld zou zien. Of ze een uitnodiging voor het huwelijksfeest mag verwachten, is echter maar de vraag. Grant kondigde in april aan dat ze een controversieel boek zou uitbrengen over haar familie - en dus ook over Markle. Dat boek zou de titel 'The Diary of Princess Pushy’s Sister' krijgen.

20 maanden getrouwd

In 2011 trouwde de verloofde van prins Harry al eens: met filmproducer Trevor Engelson (40). Dat huwelijk was echter van korte duur. Na amper 20 maanden gingen de twee uit elkaar. Markle is de derde grote verovering van prins Harry, na Chelsy Davy en Cressida Bonas. De twee ontmoetten elkaar waarschijnlijk in mei 2016, toen de prins in Canada was om de Invictus Games 2017 te promoten. Die vonden plaats in Toronto, waar Markle toen woonde.

RV Markle met Trevor Engelson, de man met wie ze in 2011 huwde.

Kensington Palace maakte in november vorig jaar bekend dat Harry en Meghan een relatie hebben. Dat deed het hof op verzoek van de prins die in een verklaring krachtig uithaalde naar de Britse pers. Hij stelde bezorgd te zijn over haar veiligheid sinds er speculaties ontstonden over hun vermeende relatie. De media hebben haar volgens hem lastiggevallen en belasterd. Goed een jaar later, vandaag, maakt het hof bekend dat de twee zich hebben verloofd.

Photo News Meghan Markle bij de Londense première van The Hunger Games: Catching Fire. Foto uit 2013.