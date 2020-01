De verklaring van de Queen over Harry en Meghan woord voor woord KVDS

13 januari 2020

19u05 5 Royalty De Britse Queen stuurde maandagavond een mededeling de wereld in na het crisisoverleg dat ze had over de toekomst van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Die verklaring was opvallend persoonlijk, met referenties naar “mijn familie” en “mijn kleinzoon”. Dit is ze woord voor woord.

“Vandaag had mijn familie een erg constructief gesprek over de toekomst van mijn kleinzoon en zijn familie”, staat er te lezen.

“Mijn familie en ik steunen de wens van Harry en Meghan volledig om een nieuw leven op te bouwen als jong gezin. Hoewel we er de voorkeur aan hadden gegeven dat ze fulltime werkende leden van de koninklijke familie waren gebleven, respecteren en begrijpen we hun wens om een meer onafhankelijk leven te leiden als een gezin, terwijl ze tegelijk een gewaardeerd onderdeel blijven van mijn familie.”

“Harry en Meghan hebben duidelijk gemaakt dat ze niet afhankelijk willen zijn van publieke fondsen in hun nieuwe leven.”

“Daarom is er overeengekomen dat er een periode van transitie zal zijn waarin de Sussexen zowel tijd zullen doorbrengen in Canada als in het Verenigd Koninkrijk.”

“Dit is een complexe materie om op te lossen voor mijn familie, en er moet nog meer werk gebeuren, maar ik heb gevraagd dat de finale beslissingen de komende dagen genomen zouden worden.”