De twee momenten waarnaar iedereen uitkeek: het jawoord en dé kus

19 mei 2018

Onder het toeziend oog van miljoenen kijkers was het dan eindelijk zover. Het moment waarop iedereen zat te wachten: de kus. Prins Harry (33) en Meghan Markle (36), officieel de hertog en hertogin van Sussex, deelden hun eerste kus als getrouwd koppel. Dat deden ze op de trappen van de St. George's Chapel, waar ze elkaar zopas het jawoord hadden gegeven.

De kus

Voor de poort van St. George's Chapel en aangemoedigd door de toeschouwers, bogen prins Harry en Meghan de hoofden naar elkaar toe voor het ultieme moment: de kus. Het werd een korte maar intense kus die op veel gejuich onthaald werd door de aanwezigen.

Sommigen konden er maar geen genoeg van krijgen en scandeerden niet veel later de woorden: "kiss, kiss kiss!" In de hoop dat er nog één zou volgen. Maar traditiegetrouw bleef het bij die ene, innige zoen.

Het jawoord

Ook het jawoord werd een mooi moment. Eerst was het de beurt aan prins Harry, die gretig 'ja' antwoordde op de vraag of hij Meghan als zijn echtgenote wilde nemen. Meghan genoot ten volle van het verlossende moment en sloot even de ogen, waarop de ceremoniemeester een korte pauze liet vallen. Die werd dan ook meteen opgevuld door een lachend en uitgelaten publiek. Ook bij Meghan klonk het snel klaar en duidelijk 'ja' op de vraag of ze Harry als echtgenoot wilde nemen.