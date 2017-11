De trieste kroniek van prins Charles: een koppige moeder en niemand die 'm hoeft FT

De prins van Wales nam zondag de honneurs waar tijdens Remembrance Day. Zijn 91-jarige moeder, Queen Elizabeth, laat steeds meer taken over aan haar zoon, maar denkt nog altijd niet aan aftreden. Royalty Komt prins Charles een stap dichter bij de troon? Waarnemers denken van wel. Niet de 91-jarige Queen, maar wel hij, legde zondag een bloemenkrans neer tijdens Remembrance Sunday. Charles zelf zegt uit te kijken naar de troon, maar wenst zijn moeder vooral "een lang en gezond leven". De publieke opinie is geen fan van Charles die morgen 69 wordt.

Prins Charles stond afgelopen weekend volop in de aandacht omdat zijn 91-jarige moeder koningin Elizabeth het aan hem overliet op Remembrance Sunday. Waarnemers zagen daarin de voorbode van de overdracht van de macht: stilaan krijgt de prins van Wales meer taken toebedeeld. Tot nu toe lijkt de Queen echter nog geen signalen te geven dat ze op het punt staat af te treden en dus komt Charles momenteel geen stap dichter bij het koningschap.

De prins van Wales heeft in het verleden al eens gezegd het soms frustrerend te vinden te moeten wachten op een taak die hij - bij het verstrijken van de jaren - steeds korter zal kunnen uitvoeren. Charles was drie toen zijn moeder koningin werd. Hij wacht inmiddels al 66 jaar op zijn beurt, langer dan wie ook in de Britse koninklijke historie. Zijn betovergrootvader Edward VII zat iets meer dan 59 jaar in de wachtkamer alvorens hij zijn moeder, koningin Victoria, kon opvolgen.



Charles was drie toen zijn moeder koningin werd. Hij wacht inmiddels al 66 jaar op zijn beurt, langer dan wie ook in de Britse koninklijke historie

Kopje kleiner

Aan het verlangen om zelf het koningschap te bekleden na zoveel jaren van intensieve voorbereiding, zit ook een macabere of op zijn minst trieste kant: de voorganger moet eerst sterven. In vroegere eeuwen wilde een kroonprins de koning nog wel eens een kopje kleiner maken, maar het is onwaarschijnlijk dat Charles zijn moeder een zetje zal geven wanneer ze de trap afloopt.

De prins zelf heeft ook gezegd uit te kijken naar het moment waarop hij de troon kan bestijgen, maar anderzijds wenste hij dat het nog even zou duren omdat hij zijn moeder "een lang en gezond leven wenst". Aangezien de Queen niet aan aftreden denkt, moet Charles dus nog een beetje geduld oefenen, zeker als Elizabeth net zo oud wordt als haar eigen moeder (101). (lees door onder de foto)

Ze hebben 'm niet graag

Vervelend voor de prins van Wales is ook dat hij niet erg goed ligt in opiniepeilingen. Zo vindt de ruime meerderheid van de ondervraagden (55%) dat hij moet worden overgeslagen en dat zijn zoon prins William de troonopvolger moet worden. Die optie is er overigens niet, maar het geeft wel aan dat Charles in de mogelijk korte tijd die hem rest als koning, moeite zal hebben om indruk te maken of zijn stempel te drukken op de monarchie. Zijn betovergrootvader Edward VII was trouwens een soortgelijk lot beschoren: hij regeerde slechts negen jaar. Hij stierf op zijn 68ste, een jaar jonger dan Charles nu.