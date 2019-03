De titel, de peetouders, de school: alles wat we tot nu toe weten over de baby van Meghan en Harry DBJ

30 maart 2019

06u00 0 Royalty Als alles goed gaat, zal Meghan Markle (37) over een maand bevallen van haar allereerste kindje. Maar welke titel zal de baby krijgen, waar gaat hij of zij ter wereld komen en wie zullen de peetouders worden? Dit is alles wat we tot nu toe weten over de baby van Meghan en Harry.

Naam en geslacht

De twee grootste vragen blijven tot nu toe onbeantwoord. Over de naam liet Harry wel al weten dat ze ‘een lange lijst’ hebben om uit te kiezen. Volgens de bookmakers zijn de populairste namen Victoria en Elizabeth voor een meisje en Albert, Arthur, Philip of James voor een jongen. Voorlopig noemen Harry en Meghan hun kleintje nog ‘Little bump’ ofwel ‘Kleine buil’.

Ook of het een jongen of een meisje wordt, is nog onduidelijk, al vertelde Meghan haar vriendinnen volgens US Weekly op haar babyshower in New York wel dat het om een meisje zou gaan. Het is echter traditie dat het geslacht pas op de dag van de geboorte bekend wordt gemaakt. Dat zal dit keer niet anders zijn.

De titel

Dankzij een regel die Koning George V in 1917 invoerde, worden enkel de kinderen en kleinkinderen van de huidige monarch aangesproken met ‘prins’ of ‘prinses’. Het kindje van Harry en Meghan zou dus geen prins of prinses worden, maar dient te worden aangesproken met Lord of Lady Mountbatten-Windsor. Tenzij Queen Elisabeth daar ander over beslist, natuurlijk. Ze kan namelijk als enige titels toekennen. Dat deed ze al bij George, Charlotte en Louis, de kinderen van William en Kate. Het kind van Harry en Meghan wordt de zevende in lijn voor de troonsopvolging na Charles, William, George, Charlotte, Louis en Harry.

Geboorteplan

Hoewel er aanvankelijk bericht werd dat Meghan thuis zou willen bevallen, gaat dat hoogstwaarschijnlijk niet door. Volgens de Britse kranten zou ze bevallen in het St. Mary’s Hospital in Londen. Niet onlogisch, want ook haar schoonzus Kate beviel er van haar drie kinderen. “Het zou erg onwaarschijnlijk zijn als Meghan er niet zou bevallen”, vertelt een bron dichtbij het koningshuis aan Page Six. “Het ziekenhuis is voldoende beveiligd en ze hebben ervaring met koninklijke bevallingen.” Het personeel zou bovendien geen verlofdagen mogen nemen in april.

De kinderkamer

De kinderkamer van Meghan en Harry’s baby wordt ‘genderneutraal’. Dat stond enkele weken geleden te lezen in Vanity Fair. Geen roze of blauwe muren dus, maar wit met grijze accenten. De kamer zal bovendien uitgerust zijn met hypermoderne camera’s, veiligheidsglas en een modern stereosysteem. “Gadget-liefhebber Harry laat zich helemaal gaan bij de verbouwingen”, vertelt een vriend van het koppel. “Het wordt supermodern en Harry en Meghan zullen alles kunnen controleren via hun smartphone.”

Geen nanny, wel een doula

Op dit moment is er geen weet van een kinderjuffrouw die het kindje mee zal opvoeden. Wel zou Doria Ragland, Meghans moeder, zich mee ontfermen over het kleintje. Ze zou een eigen vertrek krijgen in Frogmore Cottage, het nieuwe huis van Meghan en Harry. Geen nanny dus, wél een doula of bevallingscoach. Dat is iemand die (niet-medische) ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna op fysiek, emotioneel en mentaal gebied.

Natuurlijke bevalling

“Meg wil een natuurlijke bevalling, als dat zou lukken”, zegt een bron dicht bij de Hertogin van Sussex. Die keuze zou beïnvloed worden door de opvoeding die ze kreeg. “Megs moeder Doria is yogalerares en voedde haar dochter op met veel ‘mindfulness’. Natuurlijk bevallen maakt deel uit van Meghans plan.” In de lijn daarvan had Meghan ook enkele afspraken met een acupuncturist in het derde trimester van haar zwangerschap. Dat helpt haar ontspannen, liet ze eerder weten.

Onderwijs

Het lijkt nog veraf, maar ook over de mogelijke scholen van de toekomstige royalty werd al nagedacht ten huize Harry en Meghan. Meghan zou haar kind namelijk ook een Amerikaans geörienteerde scholing willen geven en niet enkel een Britse. “Meghan wil dat het kind ook notie krijgt van het Amerikaanse erfgoed”, wist E!News van een bron te ontfutselen. Meer concreet zou ACS Egham International School in aanmerking komen. De school is ook vlakbij hun nieuwe huis op het domein van Windsor gelegen.

De peetouders

Er wordt aangenomen dat Meghan en Harry kiezen voor enkele van hun dichte vrienden als peetouders. Volgens royalty-expert Victoria Arbiter is het bijna zeker dat Meghan gaat voor haar beste vriendin Jessica Mulroney. “Ze was er steeds voor Meghan en heeft als vrouw van Ben Mulroney (de zoon van de gewezen Canadese eerste minister, red.) veel ervaring als publiek figuur. Die kan ze doorgeven aan het kindje.” Ook Harry zal waarschijnlijk voor een vriend kiezen. De kans is klein dat hij het aan zijn broer William of diens vrouw Kate vraagt, zij zijn immers al oom en tante. Harry is bovendien ook geen peter van een van Williams drie kinderen.