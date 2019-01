De Thaise koning wordt na 2,5 jaar eindelijk gekroond. Waarom duurde dat zo lang? TK

06 januari 2019

10u47

Bron: ANP/VRT 2 Royalty Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (ook wel Rama X genoemd) zit al sinds 2016 op de Thaise troon, maar werd nog steeds niet officieel gekroond. De koning heeft daarvoor nu eindelijk een datum uitgekozen: hij zal tijdens een reeks ceremonies tussen 4 en 6 mei ingewijd worden.

Vajiralongkorn heeft de eerste week van mei niet zonder reden uitgekozen voor zijn kroning. Op 5 mei 1950 werd zijn vader koning Bhumibol namelijk gekroond. Tot het overlijden van Bhumibol in 2016 was 5 mei Kroningsdag, een vrije dag. Zijn zoon heeft die Kroningsdag nu op 4 mei vastgelegd.

De regering heeft nu vier maanden de tijd om de plechtigheden voor te bereiden en te organiseren. Vorig jaar liet de Thaise juntaleider en premier Prayut Chan-o-cha weten dat de koning geen dure plechtigheid wilde, maar dat de traditie van het koningshuis wel in stand moesten worden gehouden.

Grote schoenen

Vajiralongkorn werd automatisch koning door het overlijden van zijn vader koning Bhumibol op 13 oktober 2016. Op dat moment was die met ruim 70 jaar op de troon de langst regerende monarch ter wereld. Zijn zoon moet grote schoenen vullen: Bhumibol was erg geliefd bij alle lagen van de bevolking. Hij werd gezien als een halfgod en tienduizenden mensen zakten af naar Bangkok voor zijn begrafenis. Vajiralongkorn geniet momenteel nog niet hetzelfde aanzien: met zeven kinderen en drie scheidingen komt hij vooral over als een excentrieke playboy. Zijn vader was bij zijn dood daarentegen al bijna 70 jaar getrouwd met Mom Rajawongse Sirikit, die intussen 86 is.

Lange rouwperiode

Maar waarom zal Vajiralongkorn pas 2,5 jaar nadat hij de troon besteeg gekroond worden? Wel, de voorbereidingen voor de begrafenis van Bhumibol duurden ruim een jaar. Er werd toen een nieuwe tempel gebouwd met een enorme brandstapel van 50 meter hoog voor de crematie van de oude koning. De Thaise gebruiken dicteren dat de kroning moet wachten tot na de officiële rouwperiode.

Maar ook in het afgelopen jaar vond Vajiralongkorn geen geschikte datum. De kroning hangt immers ook van een aantal religieuze factoren af: de hemellichamen moeten in de juiste constellatie staan en alle gelukscijfers moeten kloppen. En daarnaast heeft ook de regerende junta inspraak: op 24 februari volgen er eerst nog parlementsverkiezingen in Thailand.

Samen met Japan

Op 4 mei is het dus eindelijk zover. De gekozen datum valt trouwens amper drie dagen na de troonswisseling in Japan. Op 1 mei komt keizer Naruhito op de Chrysantentroon, nadat zijn vader keizer Akihito op 30 april afstand zal doen. Het is voor het eerst in 200 jaar dat een Japanse keizer aftreedt. Een speciale wet keurde dat voor deze ene keer goed. De plechtige inhuldiging van de nieuwe keizer vindt pas in oktober plaats.