De Spaanse royals laten elkaar links liggen op vakantie MD

15 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Royalty Felipe die wordt uitgejouwd, Sofía die haar kleindochters apart moet trakteren, Juan Carlos die ruim 2.500 kilometer verderop zit en Cristina die het gezelschap verkiest van de familie van haar man Iñaki, die net penitentiair verlof geweigerd is. Hun vakantie toont aan hoe verdeeld de Spaanse koninklijke familie is.

De schoonbroer van de Spaanse koning Felipe VI blijft ferm achter slot en grendel: Iñaki Urdangarin is na één jaar cel het penitentiair verlof geweigerd waarop hij had gehoopt, en kan pas in december een nieuwe aanvraag indienen. Nu het verlof van haar man verworpen is, zoekt prinses Cristina steun bij haar schoonfamilie. De verguisde zus van koning Felipe, die net als Iñaki terechtstond voor grootschalige fraude maar vrijgesproken werd, is hand in hand gefotografeerd op vakantie met haar Antwerpse schoonmoeder Claire Liebaert Urdangarin. Op een strand in het Franse Baskenland, ver weg van het Marivent-paleis op Mallorca, waar de rest van de Spaanse koninklijke familie hof houdt. En ook haar vader, oud-koning Juan Carlos, ruilde de traditionele zomervakantie met de familie op de Balearen in voor ander vertier: een zeilkampioenschap in Finland. De breuken binnen de familie lijken niet meer te helen, tot groot verdriet van stammoeder koningin Sofía.

Toneeltje van eenheid

“Noem je dit vakantie?”, snauwde – toen nog prinses – Letizia ooit tegen de fotografen tijdens de jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie op Mallorca, waar ze elke zomer op paleis Marivent vertoeven. Intussen is Letizia al vijf jaar koningin, maar haar bloedhekel aan het familiegebeuren is niet afgenomen. Het viel de Spanjaarden op dat Letizia opnieuw een toneeltje van eenheid poogde op te voeren, toen ze dochters Leonor en Sofía en schoonmoeder koningin Sofía vergezelde naar de bioscoop om The Lion King te gaan bekijken. Een toneeltje, want na het openlijke duw- en trekwerk tussen beide vorstinnen begin vorig jaar, weet heel de wereld dat Letizia Sofía het licht in de ogen niet gunt. De schijn van samenhorigheid was dan ook van korte duur: enkele dagen later stond de koningin-moeder alwéér aan de bioscoop voor net dezelfde film, dit keer met haar twee andere kleindochters Victoria Federica en Irene, de dochters van prinsessen Elena en Cristina. Het signaal was duidelijk: koningin Letizia wil nog steeds niet dat haar dochters omgaan met de rest van de familie, die zij en koning Felipe als ‘besmet’ beschouwen omdat ze weigeren Cristina de rug toe te keren. Opvallend: de veertienjarige Irene droeg een sweater van haar opgesloten vader, wat werd opgevat als een stille steunbetuiging aan Iñaki, die veroordeeld is tot zes jaar.

Uitgejoeld

Prinses Cristina zelf koos voor een vakantie in het Franse Bidart met haar schoonfamilie. De infanta werd op het strand gezien tijdens een onderonsje met Iñaki’s broer, en liep hand in hand met haar Vlaamse schoonmoeder, die uit Antwerpen komt. Koning Juan Carlos, die zich twee maanden geleden volledig uit het openbare leven terugtrok uit onvrede over de manier waarop Felipe zich van hem distantieert, liet zijn familie ook links liggen. De afgetreden vorst nam in Finland deel aan het wereldkampioenschap zeilen voor klassieke zesmeterboten – waar hij overigens de leiding nam in het klassement. Normaal gezien slaat Juan Carlos de zomer in Mallorca nooit over, net omdat hij daar telkens deelneemt aan de zeilwedstrijd die naar hem is genoemd. En zelfs zonder al die familieperikelen kon koning Felipe niet ontspannen. Omdat eerste minister Pedro Sánchez een regering probeert te vormen om de vierde parlementsverkiezingen in evenveel jaar te voorkomen, moest de koning ter beschikking blijven voor consultaties. Er stonden ook een reeks andere plichtplegingen en ontvangsten op het programma, die niet zonder slag of stoot verliepen. Woensdagavond werd het vorstenpaar voor Marivent uitgejoeld door republikeinen en voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid, die eisen dat de koninklijke familie hun zomerpaleis opgeeft. Het krediet dat Felipe na zijn troonsbestijging had opgebouwd, is onder ernstige druk komen te staan door het omstreden gedrag van zijn vrouw en familie…