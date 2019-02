De reden waarom Kate Middleton niet bij Meghan Markles babyshower was TVC

21 februari 2019

12u47

Bron: The Sun, Fox News 0 Royalty Meghan Markle (37) zakte deze week af naar New York waar ze tijd doorbracht met haar beste vrienden. Onder andere Amal Clooney en Serena Williams waren aanwezig en deden hun best om een grootse babyshower voor Meghan te organiseren. Opvallend was dat Meghans moeder Doria Ragland en schoonzus Kate Middleton niet bij de shower aanwezig waren.

De babyshower vond plaats in het penthouse van het vijfsterrenhotel The Mark Hotel aan de Upper East Side van Manhattan. Tijdens haar verblijf werd de Hertogin van Sussex meerdere keren gefotografeerd, samen met diegenen die een uitnodiging voor het feest hadden gekregen. Zo viel op dat schoonzusje Kate Middleton en moeder Doria Ragland niet aanwezig waren.

Waar was Kate?

Een insider vertelde aan The Sun dat Kate Middleton samen met haar gezin op vakantie is naar het Franse skigebied Les Trois Vallées. Bovendien gaan Britse royals niet naar babyshowers. Het protocol schrijft namelijk voor dat het voor royals ongepast is als iemand van goede komaf, overladen wordt met cadeaus. Aangezien Meghan uit Amerika komt, waar het houden van een babyshower een traditie is, kreeg ze wel een feestje in New York. Maar in Londen zal een dergelijk feest niet plaatsvinden. Het zou volgens royaltykenners dan eerder een ‘gewoon’ bezoek worden van familie en vrienden.

De reden waarom moeder Doria Ragland niet aanwezig was, is niet duidelijk. Zij werd in Los Angeles gesignaleerd terwijl het feest gaande was.