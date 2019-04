De Queen zoekt een nieuwe tuinier die in Buckingham Palace wil wonen KD

17 april 2019

17u29

Bron: Daily Mail 0 Royalty Ben je goed in tuinieren en kan je het Britse koningshuis wel pruimen? Dan heeft Queen Elizabeth de geknipte job voor jou. Buckingham Palace is immers op zoek naar een nieuwe tuinman/-vrouw, en er zijn heel wat voordelen verbonden aan de functie. Al moet je natuurlijk ook wel beantwoorden aan alle voorwaarden.

Sollicitanten moeten “gekwalificeerde en bekwame tuiniers zijn met ervaring bij het bedienen van verschillende tuinmachines, waaronder ook vrachtwagens”, luidt de vacature onder meer. “Je bent een perfectionist, trots op je werk en erg gemotiveerd.” Daarnaast sta je als tuinier in voor het verzorgen van de bloemen, alsook het planten en onderhouden ervan. Struiken, bomen en andere planten verzorgen, behoort ook tot het takenpakket. Dit voor zowel de Royal Gardens als de gebieden rond St James’s Palace en Buckingham Palace. Alles samen is de nieuwe tuinier verantwoordelijk voor zo’n 16 hectare gazon. Wie geselecteerd wordt, krijgt in ruil een ‘competitief loon’ van 69 pond per dag, en huisvesting. Alle maaltijden zijn inbegrepen en er wordt aan pensioensparen gedaan. Sollicitanten kunnen zich tot 24 april melden.