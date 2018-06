De Queen zoekt een nieuwe patissier, en er staat een bizarre voorwaarde in de vacature TK

07 juni 2018

16u47

Bron: Business Insider 0 Royalty Ben je goed in bakken en kan je het Britse koningshuis wel pruimen? Dan heeft Queen Elizabeth de geknipte job voor jou. Kensington Palace is immers op zoek naar een nieuwe banketbakker, en er zijn heel wat voordelen verbonden aan de functie. Al moet je ook wel beantwoorden aan een bizarre voorwaarde.

Sollicitanten moeten 'gekwalificeerde en bekwame banketbakkers zijn met ervaring bij een goed restaurant of een cateringbedrijf met vijf sterren', luidt de vacature. "Je moet een uitmuntende service bieden in een geweldige omgeving. Het is essentieel dat je efficiënt kan plannen, organiseren en delegeren, want jij en je team zullen creaties maken voor verschillende evenementen op verschillende plaatsen." In ruil krijg je een 'competitief loon' en - indien gewenst - een appartement van het paleis. Alle maaltijden zijn inbegrepen en er zijn 33 dagen verlof per jaar.

Tot zover klinkt het allemaal logisch, maar dan specificeert de vacature dat de chef in kwestie ook 'uitstekende IT-skills' moet hebben. Waarom dat nodig is, is niet helemaal duidelijk. Misschien moet de patissier invallen voor de koninklijke computerhulp?

Een ding is wel al zeker: de bakker in kwestie zal niet de allerbeste scones moeten produceren. De koningin is immers geen fan van het typische Britse gebak bij haar afternoon tea. "Ze geeft het altijd aan haar honden", verklapte een van de voormalige chefs van Kensington Palace. En die zijn natuurlijk snel tevreden.