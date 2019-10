De Queen wordt misbruikt als brexit-schaakstuk Mario Danneels

03 oktober 2019



Bron: Story 0 Royalty De Queen is nog steeds met vakantie in haar geliefde Schotse Highlands, maar echt genieten kan ze niet. Koningin Elizabeth werd afgelopen week voor schut gezet door twee van haar eerste ministers, en de Britse geheime dienst vreest dat Rusland prins Andrew kan chanteren in het Epstein-schandaal.

De volgende wekelijkse ontmoeting tussen koningin Elizabeth en Boris Johnson wordt interessant: het Britse Hooggerechtshof oordeelde vorige dinsdag unaniem dat de eerste minister de Queen misleidde om de brexit erdoor te rammen. Johnson had Elizabeth om een lange opschorting van het parlement gevraagd, en op zijn advies verleende ze die. “Ondemocratisch en onwettig”, aldus het gerecht, dat de opschorting nietig verklaarde. Het is uiterst gênant voor de vorstin, die midden in de politieke chaos rond de brexit is gesleurd. En dat terwijl een van Johnsons voorgangers haar luttele dagen eerder ook al te kijk had gezet. David Cameron klapt in zijn nieuwe memoires lustig uit de biecht over privégesprekken met de Queen over een ander gevoelig thema, de onafhankelijkheid van Schotland. En alsof dat nog niet genoeg is, vreest de geheime inlichtingendienst nu dat Rusland het koningshuis wil chanteren.

Diepe politieke crisis

Elizabeth keert later deze maand terug van kasteel Balmoral in de Schotse Highlands, waar ze elke nazomer twee maanden doorbrengt. Die tijd is haar heilig. “Granny is daar het gelukkigst. Ze houdt enorm van de Highlands”, weet kleindochter prinses Eugenie. Traditioneel nodigt de Queen de zittende eerste minister elk jaar uit om een weekend op Balmoral te logeren, en gelukkig was Boris Johnson daar in augustus al te gast. Want vorige week heeft de premier de koningin na een onberispelijke regeerperiode van bijna 68 jaar, waarin ze altijd haar neutraliteit wist te bewaren, in een diepe politieke crisis getrokken. John­son vroeg de vorstin het parlement op te schorten tot 14 oktober, wanneer zij haar jaarlijkse troonrede houdt. De Queen gaf haar prime minister toestemming, maar dat is nu door de elf hoogste rechters van het land zwaar veroordeeld: Johnson zou het parlement zo maar twee weken meer de kans geven om te debatteren over zijn brexit-plan, voor Groot-Brittannië eind deze maand uit de EU moet stappen.

Het Hooggerechtshof zet de vorstin wel uit de wind: “We weten dat Hare Majesteit in het goedkeuren van de opschorting naar het advies van de eerste minister handelde”, luidt het verdict. “We weten niet wat de Queen verteld werd en kunnen daar geen enkele conclusie uit trekken.” Na het arrest belde Johnson met de koningin in Schotland, maar Downing Street wilde niet zeggen of hij zich verontschuldigd heeft: “Onder geen enkele omstandigheid geven we ooit de inhoud vrij van gesprekken tussen de premier en Hare Majesteit.”

“Elizabeth is ontzet”

Van dat principe kan oud-premier David Cameron nog iets leren. Nog geen week eerder gooide hij immers details op straat over de rol van de monarch in het Schotse onafhankelijkheidsreferendum van 2014. Cameron onthulde dat hij haar om “een zetje” had gevraagd om het nee-kamp te helpen, waarop Elizabeth liet optekenen dat de Schotten “goed moeten nadenken over de toekomst”. De koningin rijdt volgens de oud-premier op Balmoral ook “als een gek” en vertelde hem dat ze de enige vrouw is die de koning van Saoedi-Arabië heeft rondgereden. Het paleis reageerde heel scherp dat “niemand erbij geholpen is” als conversaties tussen de Queen en haar premier openbaar worden gemaakt. “Dat maakt het heel zwaar om de relatie te doen slagen.” De BBC berichtte dat de vorstin “ontzet” was door Camerons indiscreties, “niet enkel omdat hij de privacyregel breekt, maar ook omdat hij het pijnlijk duidelijk maakt dat hij de Queen in 2014 gebruikt heeft voor zijn eigen politieke doeleinden, en dat zij dat oké vond.”

Alle heisa komt nog eens bovenop erg verontrustend nieuws over prins Andrew en zijn vriendschap met Jeffrey Epstein, de veroordeelde pedofiel die in augustus dood in zijn cel werd aangetroffen. De geheime inlichtingendienst MI6 vermoedt dat een politiesheriff uit Florida, die betrokken was bij het onderzoek naar Epstein en plots naar Moskou verhuisde, compromitterend materiaal over prins Andrew aan de Russische overheid heeft overgemaakt, waarmee die het Britse vorstenhuis zou willen chanteren. Er staat het Britse hof duidelijk nog een woelige herfst te wachten.