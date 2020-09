De Queen stelt privédomein open voor drive-in cinema JVE

07 september 2020

14u05 6 Royalty Queen Elizabeth stelt het park rond haar privédomein, Sandringham Estate, open voor de Britten. De prachtige locatie wordt omgetoverd tot een drive-in cinema, waar filmliefhebbers binnenkort van een veilige, gezellige filmavond kunnen genieten.

Vanaf 25 september zal het uitgestrekte domein van de koningin volstaan met auto’s. De openluchtcinema gaat dan van start met als eerste film het succesvolle WOI-drama ‘1917’. Later deze maand volgen nog ‘Rocketman’, ‘The Greatest Showman’, ‘Moana’, ‘Grease’ en ‘A Star Is Born’. Een knipoog naar de Queen kan uiteraard niet ontbreken, dus ook ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen zal op het scherm verschijnen. De koningin zelf zal niet aanwezig zij, want ze verblijft voorlopig in Balmoral.

Britten die een plekje willen bemachtigen voor de unieke cinema, moeten 32,50 pond neertellen (omgerekend zo’n 36 euro). Voor acht euro extra krijgen liefhebbers er nog een ligstoel, tafel, popcorn en een grotere parkeerplaats bovenop. Het koningshuis heeft door de coronacrisis een groot deel aan toerisme-inkomsten verloren, maar deze opbrengsten gaan rechtstreeks naar de koninklijke geldlades.

