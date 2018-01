De Queen klapt uit de biecht over "verschrikkelijke rit" en "levensgevaarlijke kroon" bij haar kroning kv

Queen Elizabeth II met de Keizerlijke Staatskroon en haar echtgenoot, Prins Philip, hertog van Edinburgh, op de dag van haar kroning in 1953. Royalty Koningin Elizabeth heeft voor het eerst sinds haar kroning 65 jaar geleden een boekje opengedaan over de oncomfortabele rit naar haar eigen kroningsceremonie en over de kroon die volgens haar zo zwaar is dat het gevaarlijk is. De Queen deed de uitspraken in een BBC-documentaire die aanstaande zondag wordt uitgezonden.

Koningin Elizabeth, de langst regerende Britse monarch, werd op 2 juni 1953 tot koningin gekroond in Westminster Abbey in Londen waar al sinds 1066 de kroningen van Britse vorsten plaatsvinden.

In een zeldzaam interview dat aanstaande zondag wordt uitgezonden door de Britse openbare omroep, klapt de Queen voor het eerst uit de biecht over de bijzondere dag. De rit in de koets van Buckingham Palace naar Westminster Abbey was “verschrikkelijk”, aldus de koningin. “Het is maar een lederen ophanging, niet erg comfortabel”.

Getty Images Koningin Elizabeth met de rijksappel bij het uitstappen uit de koets na haar kroningsceremonie.

Ouderwets schouwspel

De 91-jarige vorstin was amper 25 toen ze na de dood van haar vader koning George VI in 1952 zijn plaats moest innemen. De kroningsceremonie vond een jaar later plaats. “Het is in feite het begin van iemands leven als soeverein,” vertelt de Queen. “Het is eigenlijk een soort van groots schouwspel van ridderlijkheid en een ouderwetse manier om de dingen te doen. Ik heb één kroning gezien (die van haar vader in 1937, red.) en was de ontvanger tijdens een andere [kroning], wat behoorlijk opmerkelijk is.”

Getty Images De kroning van Koning Elizabeth was de eerste dergelijke ceremonie die ooit werd uitgezonden op televisie.

De koningin herinnert zich ook hoeveel moeite ze die dag had met haar jurk. De zijden jurk was afgewerkt met zilveren en gouden draad en bezet met parels. “Ik herinner me één moment waarbij ik tegen het tapijt belandde en helemaal niet kon bewegen,” vertelt ze.

In de documentaire zijn ook beelden te zien die genomen werden achter de schermen. Zo zijn er onder andere fragmenten van haar zoon, de vierjarige prins Charles, en zijn zus Anne die onder de lange jurk van de koningin spelen. “Niet wat ze hoorden te doen,” aldus de Queen.

AP Koningin Elizabeth leidt de processie door Westminster Abbey na haar kroning.

Loodzware kroon

Prins Charles had eerder al onthuld hoe zijn moeder oefende om de 2,2 kilogram zware Kroon van Sint-Eduard op haar hoofd te houden terwijl ze hem als kind een bad gaf. Nu vertelt ook de koningin hoe de loodzware kroonjuwelen de ceremonie er niet gemakkelijker op maakten.

Op de dag van haar kroning droeg Elizabeth twee kronen: de gouden Kroon van Sint-Eduard, die ze sindsdien nooit meer droeg, en de iets lichtere, met diamanten bezette Keizerlijke Staatskroon die ze nog af en toe opzet voor formele aangelegenheden. “Je kan niet naar beneden kijken om je toespraak te lezen, je moet de tekst omhoog houden. Als je dat wel zou doen, zou je nek breken en zou de kroon eraf vallen,” vertelt de koningin. “Dus er zijn wat nadelen aan kronen, maar verder zijn ze best belangrijke dingen.”

Geen rechtstreekse vragen

Koningin Elizabeth gaf nog nooit een officieel interview. Volgens Alastair Bruce, die voor de documentaire met haar sprak, was zijn ontmoeting met de koningin een “conversatie”. “Je stelt de Queen geen rechtstreekse vraag, dus je maakt een opmerking waar de koningin dan op reageert,” vertelde hij over het gesprek.