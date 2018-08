De Queen is woest: crisisberaad op Buckingham Palace over vader Meghan Markle Tom Tates

01 augustus 2018

22u27

Bron: AD 0 Royalty Adviseurs van de Britse koninklijke familie hebben crisisberaad gehouden over de aanhoudende negatieve uitlatingen en het vreemde gedrag van Thomas Markle, de 74-jarige vader van hertogin Meghan. Volgens Britse media zou koningin Elizabeth woest zijn en op het punt staan maatregelen te nemen om de loslippige Amerikaan voor eens en altijd tot zwijgen te brengen.

De Britse DailyMail zegt betrouwbare bronnen binnen Buckingham Palace en Kensington Palace te hebben gesproken over wat wordt getypeerd als een 'onhoudbare en precaire situatie'. De afgelopen weken sprak Thomas Markle regelmatig met media over zijn dochter. Hij stelt dat Meghan, ondanks zijn verwoede en vriendelijke pogingen om tot een gesprek te komen, elk contact uit de weg gaat. En ook dat de kersverse hertogin en voormalig 'Suits'-actrice niet lekker in haar vel zou zitten.

Koningin Elizabeth (92) zou drie mogelijke interventie-opties overwegen: Meghan met haar vader in contact brengen om hun wankele verstandhouding te herstellen, een bemiddelaar aanstellen die aanwezig kan zijn bij een gesprek tussen vader en dochter of Meghan vriendelijk doch dringend verzoeken per direct alle banden met haar vader door te knippen. Volgens paleisvertegenwoordigers zou de queen op het punt staan de spreekwoordelijke knoop door te hakken. "Want er dreigt een onhoudbare sfeer te ontstaan die slecht is voor het imago van de koninklijke familie en de echtgenote van prins Harry." De koninklijke familie heeft nog niet gereageerd op genoemde maatregelen.

Kinderwens

Al ruim tien weken heeft de gepensioneerde cameraregisseur zijn geliefde 'boontje', zoals hij Meghan (36) vroeger altijd noemde, niet gesproken. Ze wil niets meer met hem te maken hebben, zo lijkt het volgens hem. De laatste nummers waarop hij zijn oogappel kon bereiken, zouden zijn afgesloten, vertelde hij onlangs in een urenlang interview met Goodmorning Britain.

De Amerikaan, die naar verluidt wegens ziekte niet aanwezig kon zijn op de bruiloft van zijn dochter, stelt best te weten waarom Meghan steeds van telefoonnummer wisselt of haar gsm niet opneemt als ze ziet dat hij belt. Reden? Hij klapte meermaals ongeremd en ongegeneerd uit de biecht, bijvoorbeeld over Meghans kinderwens en het vermeende leed van haar leven als royal. Dat zouden Meghan en haar man, de Britse prins Harry, hem enorm kwalijk nemen. Het gebrek aan contact doet Thomas naar eigen zeggen veel pijn. Zeker nu de voormalig Suits-actrice 4 augustus haar 37ste verjaardag viert en hij haar niet persoonlijk in Engeland kan feliciteren.

Des te opmerkelijker is het dat hij de situatie steeds erger lijkt te maken: Thomas liet zich deze week ook nog aan de tand voelen door de Mail on Sunday en tijdens dat interview hing hij met een woeste blik in de ogen nog meer vuile was buiten. Hij laat zich gewoonweg niet de mond snoeren, benadrukte hij. Zeker niet door de koninklijke familie. Hij heeft het wel een beetje gehad met dat ouderwetse instituut. Net als met de houding van zijn dochter. Ze zou doen alsof ze beter is dan hij. "Zonder mij was ze niks", zei Thomas. "Ik heb haar de hertogin gemaakt die ze nu is. En heb ik daar enige erkenning voor gekregen? Een bedankje? Ze praat niet eens meer tegen me. Hoe koudhartig is dat?"

Lees verder onder de foto

Eenmaal op stoom wreef Thomas ook nog zout in de open wond die de dood van prinses Diana in augustus 1997 bij de Engelsen achterliet. Want de warme Lady Di zou het koele gedrag van Meghan tegenover haar vader nooit hebben goedgekeurd. Thomas lijkt zich ervan bewust te zijn dat die uitspraak voor Diana's zoon Harry moeilijk te vergeven zal zijn. "Het maakt me niet uit als hij nooit meer tegen me praat, dat overleef ik wel." Meghan zou inmiddels ten einde raad zijn over haar roddelende vader en om die reden wekelijks steun zoeken bij Kate, de vrouw van prins William.

Thomas Markle lijkt zijn schouders op te halen over alle ophef. Als zijn uitspraken de relatie met zijn dochter verder verslechteren, dan moet dat volgens hem maar. "Ik sta op het punt om alles eruit te gooien", vertelde hij ook nog. "Ik weiger stil te zijn. Maar als Meghan nooit meer met me spreekt, weet ik niet hoe ik verder kan leven zonder dat mijn hart breekt." En: "Ik kan morgen dood zijn. Dat zou niet zo erg zijn. Misschien is het voor Meghan wel makkelijker. Iedereen zou sympathie voor haar hebben. Maar ik hoop dat we het bijleggen. Ik zou het vreselijk vinden om te sterven voordat ik Meghan nog eens heb gesproken."