De Queen is in paniek: prins Andrew niet langer welkom bij officiële activiteiten na Epstein-affaire

04 september 2019

16u00

Bron: ANP/Sunday Times 5 Royalty Verschillende officiële activiteiten waar de Britse prins Andrew (59) bij aanwezig zou zijn, gaan niet meer door. Organisatoren hebben hun uitnodiging ingetrokken omdat de tweede zoon van koningin Elizabeth (93) de laatste tijd onder een vergrootglas ligt vanwege zijn vriendschap met de van kindermisbruik beschuldigde miljardair Jeffrey Epstein. Het zou voor paniek zorgen bij de Queen, die volgens paleismedewerkers nochtans jarenlang het gedrag van haar zoon door de vingers zag.

De beslissing om Andrew af te bellen kwam van de organisatoren zelf, en niet van het koninklijk huis. Zijn aanwezigheid zou alleen maar afleiden, zo menen zij. De hertog van York was onder meer uitgenodigd voor de heropening van een treinstation in Portrush in Noord-Ierland. Bij welke andere evenementen hij aanwezig zou zijn, wordt niet openbaar gemaakt vanwege veiligheidsredenen.

De Britse prins wordt binnenkort nog wel verwacht aan de kust van North Antrim, waar hij een golftoernooi bezoekt dat zijn naam draagt. Andrew is beschermheer van de club. Of ook die bezigheden nog in gevaar komen, zal de komende dagen nog moeten blijken.

Verklaring

Andrew zelf kwam eind augustus met een uitvoerige verklaring over zijn contacten met Epstein die zich op 10 augustus in een New Yorkse cel van het leven beroofde. De prins verontschuldigde zich voor het feit dat hij Epstein is blijven ontmoeten, ook nadat deze een straf had uitgezeten voor het inhuren van minderjarige prostituees. Andrew beweert dat hij niet afwist van enige misstanden. Maar daar zijn sommige organisatoren dus blijkbaar niet meer zo zeker van.

Hoe dan ook maakt Queen Elizabeth zich steeds grotere zorgen om haar zoon. “Er zijn toenemende tekenen die wijzen op paniek binnen Buckingham Palace”, zegt een paleismedewerker aan The Sunday Times, die tevens meent dat de hele Epstein-affaire een “fiasco” is voor het imago van de koninklijke familie. “Koningin Elizabeth is ernstig bezorgd en verontrust door dit alles. De zaak Epstein zorgt voor een blijvende sfeer van schandalen.”

Door de vingers gezien

De koninklijke bron meent dat de Queen er de afgelopen jaren bewust voor gekozen heeft de misdaden van haar zoon door de vingers te zien. Andrew zou dan ook haar favoriete zoon zijn, en Elizabeth neemt hem al in bescherming sinds hij nog een kind was. Toch zou het de Britse koningin stilaan duidelijk worden dat het schandaal rond Epstein veel verder gaat dan de ‘gebruikelijke overtredingen’ van prins Andrew. “Hij wordt gelinkt aan een ernstige misdaad. En aan dat soort gedrag tegen vrouwen hechten mensen op dit moment bijzonder veel waarde.”

Dochter beschaamd

Het schandaal hakt er ook stevig in bij prinses Eugenie, de jongste dochter van prins Andrew. Door alle ophef heeft de prinses haar nieuwste project, een podcast tegen slavernij en sekshandel, al moeten laten vallen, hoewel ze in juli trots had aangekondigd dat ze de non-profit Anti-Slavery Collective had opgericht.

“Eugenie heeft het zéér moeilijk op dit moment. Terwijl zij en haar zus Beatrice ​​normaal heel hecht zijn met hun vader en zeer ondersteunend zijn”, klinkt het. De twee zussen zouden het moeilijk hebben en beschaamd zijn om de aantijgingen dat hun vader op zijn minst op de hoogte was van het vermeende misbruik van Epstein.

