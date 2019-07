De Queen in twijfel: wat moet ze aan met de vriendin van Boris Johnson? TK

25 juli 2019

11u11

Bron: ANP 0 Royalty De aanstelling van Boris Johnson als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk plaatst koningin Elizabeth, die hem woensdagmiddag de opdracht gaf een regering te vormen, voor een moreel dilemma. De Queen weet nu niet goed wat ze aan moet met Carrie Symonds, de vriendin van Boris Johnson.

De BBC wijdde woensdag tijdens de machtswisseling in Downing Street 10, waarbij Theresa May werd opgevolgd door Boris Johnson, een heel item aan het onderwerp. Omdat het privéleven van de nieuwe premier net zo wild en onstuimig is als zijn politieke gedrag, zijn er enkele protocollaire vraagstukken ontstaan. De koningin heeft doorgaans niet veel mee te maken met het persoonlijke leven van politici, maar de zomervakantie vormt daarop een uitzondering.

De koningin nodigt de zittende premier namelijk elk jaar uit om een weekend te komen logeren op haar Schotse zomerverblijf Balmoral. Het is de bedoeling dat de premier dan blijft slapen met zijn echtgenote, maar daar heeft de Queen dus een probleem. Boris is immers sinds 1993 getrouwd met Marina Wheeler, zijn tweede vrouw. Maar zoals iedereen gisteren bij zijn aankomst in Downing Street kon zien, is het paar niet meer samen. Carrie Symonds, zijn vriendin en voormalige PR-chef, stond tussen de medewerkers van de premier om hem te feliciteren.

"Mag ze mee naar Balmoral? En krijgt ze dan een slaapplek, of staat de koningin dat niet toe? Boris is tenslotte nog wettig getrouwd, dat kan de Queen niet over het hoofd zien", somde de BBC het dilemma van de vorstin op. Welke oplossing gekozen zal worden, is momenteel nog niet duidelijk.