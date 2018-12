De Queen gaat op kerstvakantie... met de trein TDS

20 december 2018

17u07

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth is vandaag, donderdag, vanuit Londen op de trein gestapt voor een verblijf op Sandringham. De Britse vorstin brengt daar haar kerstvakantie door.

De 92-jarige Elizabeth ging, gekleed in een beige jas met een hoofddoek, aan boord voor een 1 uur en 37 minuten durende reis naar het plaatsje King’s Lynn. Ze werd dit jaar tijdens haar treinreis niet vergezeld door de hertog van Edinburgh. Hij zal zich waarschijnlijk binnen enkele dagen bij zijn echtgenote in Sandringham voegen.

The Queen zal Kerstmis niet alleen doorbrengen in Norfolk. Net als elk jaar blijven de leden van de koninklijke familie tijdens de feestdagen bij haar.

Sandringham is sinds 1862 in particulier bezit van de Britse royals, nadat het door koningin Victoria op verzoek van haar zoon en toekomstige koning, prins Edward, werd gekocht. Hier vandaan bekijkt ze ook haar eerder opgenomen kersttoespraak. Het onderwerp en de kwesties die in de toespraak van dit jaar aan de orde komen, zijn nog niet bekend.