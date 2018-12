De over-over-overgrootmoeder van Meghan Markle werkte als kokkin in Windsor Castle DBJ

04 december 2018

11u30 0 Royalty De over-over-overgrootmoeder van hertogin Meghan Markle (37) werkte in het midden van de 19de eeuw als kokkin in Windsor Castle. Dat meldt de Britse krant Express, op basis van het personeelsarchief dat ze konden inkijken.

Een Amerikaanse actrice die deel uitmaakt van het Britse koningshuis, het beroert nog altijd de gemoederen. Maar Meghan lijkt nu meer gemeenschappelijk te hebben met de Britse royals dan ze vooraf ooit had kunnen denken. Volgens de Britse krant Express heeft de actrice immers familiebanden die gelinkt zijn aan het rijke geslacht.

Volgens de database van het koninklijke huishoudpersoneel werkte 160 jaar geleden een kokkin in de keuken van Windsor Castle met de naam M. Bird. Ze begon geregeld in het boek te verschijnen vanaf het jaar 1856. Dat is ongeveer op hetzelfde tijdstip dat Mary Bird, een familielid van Meghan, in Londen was. Mary - op dat moment een tiener - was getrouwd met de Ierse schoenmaker Thomas Bird, een Britse legerofficier die dienst had gedaan in Ierland en India.

Mary werd echter verstoten door haar familie en het koppel verhuisde, samen met Britse leger, naar Malta. Daar kregen ze twee kinderen. Een van die twee kinderen was Meghan’s over-overgrootmoeder, die in 1862 werd geboren en ook Mary werd genoemd. Mary en haar man Thomas verbleven twintig jaar in Malta, maar toen Thomas stierf, emigreerde Mary met haar hele familie naar New Hampshire in Canada. Een van Mary’s afstammelingen was Thomas Markle, de vader van Meghan die trouwde met de Afro-Amerikaanse Doria Loyce Ragland.

In 2015, een jaar voor ze Harry ontmoette, bezocht Meghan Malta al een keer om haar afkomst te achterhalen. “Naar Malta gaan was erg belangrijk voor me omdat mijn over-over-overgrootmoeder hier woonde”, zei de hertogin daar ooit over. “Voor ik naar Malta kwam, zeiden mensen dat ik me hier thuis ging voelen en dat was ook echt het geval. Ik had het gevoel dat ik helemaal in het plaatje paste, dat was een geweldig moment.”