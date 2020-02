De opvoeding van de kinderen, haar eigen jeugd en haar grote drijfveren: Kate Middleton nog nooit zo openhartig TDS

15 februari 2020

10u26

Bron: ANP/Vanity Fair 0 Royalty Het is uiterst ongewoon voor een royal, maar in haar allereerste podcastinterview spreekt Kate Middleton (38) openhartig over haar eigen jeugd, haar ervaringen met het moederschap en haar inzet voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze is te horen als gast in Giovanna Fletchers podcast ‘Happy Mum, Happy Baby’. De hertogin van Cambridge trad bijna negen jaar geleden toe tot de Britse koninklijke familie, maar liet nooit eerder haar moederhart zo speken.

Hoewel de vrouw van prins William in de loop der jaren uiteraard verschillende interviews heeft gegeven, legde ze nog nooit haar ziel op tafel zoals nu. In het bijzondere gesprek van ruim 30 minuten vertelt Middleton over het moederschap, haar eigen jeugd en haar grote drijfveren. De hertogin prijst onder meer haar “geweldige grootmoeder” en haar liefde voor het buitenleven. “Relaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Ik had een geweldige grootmoeder die veel tijd met ons doorbracht. Spelletjes spelen, tuinieren, knutselen: ik probeer mijn kinderen dezelfde ervaringen te geven in hun opvoeding.”

Kate beschrijft hoe haar eigen ervaringen als moeder haar ideeën hebben beïnvloed: “Ik denk dat er een paar dingen zijn die me echt zijn opgevallen. Één daarvan is de kwaliteit van relaties. Die momenten die je doorbrengt met de mensen om je heen. Dat herinner ik me nog uit mijn jeugd. En er is ook de omgeving waar je tijd doorbrengt: een gelukkige thuis, een veilige omgeving. Als kinderen brachten we veel tijd buiten door en daar ben ik echt gepassioneerd over. Ik vind het geweldig voor het fysieke en mentale welzijn en het leggen van de basis voor je ontwikkeling. Het is zo’n fantastische omgeving om tijd door te brengen, die kwaliteitsrelaties op te bouwen, zonder de afleidingen van ‘Ik moet koken’ en ‘Ik moet dit doen’. En eigenlijk is het zo simpel.”

(lees verder onder de foto)

De vrouw van prins William spreekt daarnaast over haar onderzoek “5 Big Questions on the Under Fives”, dat zich richt op de ontwikkeling van kinderen jonger dan vijf jaar. “Met het onderzoek wil ik een gesprek over het belang van de vroege kindertijd op gang helpen”, zo zegt ze tegen presentator Fletcher. In het kader van haar onderzoek bezocht zij eerder locaties in onder andere Noord-Ierland en Wales, om daar te spreken met kinderen, ouders en grootouders.

Onverwacht

Presentatrice Giovanna Fletcher vind het opmerkelijk dat Kate haar hart liet spreken tijdens het gesprek. “Ik denk niet dat ik er iets van had verwacht”, zegt ze. “Ik hoor graag haar eerlijke antwoorden, hoe ze het kan verwoorden, hoe intelligent ze is en hoe speels ze ook is als ze over haar eigen kinderen praat. Kate bevindt zich in een zeer unieke positie om haar kinderen op te voeden. Maar uiteindelijk maken we allemaal hetzelfde mee. We hebben allemaal slapeloze nachten, we leren onze kinderen allemaal hoe ze op het potje moeten gaan, of wat dan ook. En ik denk dat het gesprek met de Hertogin dat ook echt bewijst.”